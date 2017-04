Após 22 anos, Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar pela final do Campeonato Carioca

Google Plus

Em 1995, uma barriga decidiu. Renato Gaúcho venceu o duelo contra Romário e levou o título para Laranjeiras. Em 2017, o reencontro. Após 22 anos, Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar por uma final de Campeonato Carioca - e o primeiro capítulo será neste domingo (30), às 16h, no Maracanã. De um lado, o Rubro-Negro busca seu 34º troféu para aumentar a hegemonia no Estadual. Do outro, o Tricolor quer ser campeão pela 32º vez e diminuir a distância. A VAVEL Brasil transmite a partida em tempo real.

As equipes chegam à decisão vivendo uma situação inédita: diferente dos anos anteriores, a final não será realizada entre os campeões de turno. Vencedor da Taça Guanabara, o Fluminense terá pela frente um Flamengo que não levantou taças no Estadual - mas gabarita-se por ter a melhor campanha da primeira fase. O Vasco, que faturou a Taça Rio, foi eliminado pelo Tricolor nas semifinais.

No histórico do confronto, o Rubro-Negro leva vantagem diante do rival: em 399 partidas, 144 vitórias para o Fla, 129 empates e 126 triunfos do Flu. Já em decisões estaduais, vantagem para o Tricolor. O Fluminense levou a melhor em cinco oportunidades, sendo elas nos anos de 36, 41, 73, 84 e 95. Já o Flamengo foi melhor em 63, 72 e 91.

Donos das melhores campanhas no Rio, Fluminense e Flamengo se igualam também em confrontos diretos nesta temporada. Foram dois confrontos, ambos pelo Estadual, e dois empates. Na final da Taça Guanabara, empate por 3 a 3 no tempo normal e vitória tricolor nos pênaltis. Pela Taça Rio, igualdade por 1 a 1, onde o Flu optou por levar um time misto a campo.

(Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Abel quer seu sétimo título pelo Fluminense

Abel Braga é o grande responsável pelo mudança de postura do clube. Sem grandes reforços ou investimentos, o treinador apostou na base e está colhendo os frutos. Nos próximos domingos, tem a chance de levantar o sétimo troféu estadual pelo tricolor - foi campeão quatro vezes como como jogador (1971, 1973, 1975 e 1976) e duas como treinador (2005 e 2012).

Apesar dos bons números, o treinador fugiu de qualquer tipo de favoritismo e projetou uma decisão equilibrada contra o rival Rubro-Negro."Nós queremos, assim como o Flamengo, proporcionar um grande jogo. É o que desejo. Fla-Flu é o clássico mais charmoso, mas não tem essa de que não acontece há muito tempo. Só não acredito que vai ser um jogo de muitos gols como aquele Fla-Flu da Taça Guanabara", avaliou.

Abel terá apenas um grande desfalque: Gustavo Scarpa, camisa 10 e principal jogador da equipe, mas que está tendo sua ausência bem suprida por Richarlison. São 15 vitórias nos 25 disputados até aqui, além de 55 gols marcados - o segundo melhor ataque do país, atrás apenas do Vitória. O treinador não fez mistério sobre a escalação, mas não garantiu o modo como sua equipe atuará em campo.

"A estratégia está montada. Amanhã (sábado) vamos treinar muito isso. A equipe já esta de cor e salteado para vocês e para o torcedor. A gente vem conseguindo coisas que ninguém acreditava. Disputar quatro competições e poder estar ainda em todas, é um negócio inacreditável", declarou.

Sem surpresas, o Fluminense deverá entrar em campo contra o Flamengo escalado com: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Wendel e Sornoza; Wellington, Richarlison e Henrique Dourado.

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Zé Ricardo terá reforço de Éverton para final

Problemas e soluções para Zé Ricardo. Desfalque na derrota por 2 a 1 para o Atlético-PR, nesta quarta-feira, pela Libertadores, o meia Éverton foi liberado pelo departamento médico e está a disposição do treinador para a final contra o Fluminense. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo e ficou de fora de partidas decisivas do clube.

Zé Ricardo, no entanto, declarou que vai esperar para avaliar sua condições física e não garantiu a escalação do jogador para o clássico. “Ele fez um primeiro trabalho conosco em campo hoje e depois foi para um trabalho em separado. Se as coisas permanecerem dessa forma ele vai para o jogo, o que é muito importante”, disse.

Por outro lado, o desfalque confirmado fica por conta do meia Ederson, que se recupera de uma série de lesões na perna esquerda e ainda não jogou uma partida oficial em 2017. Zé Ricardo foi enfático ao descartar qualquer possibilidade do atleta entrar em campo neste domingo.

“O Ederson provavelmente não vai para o jogo domingo, mesmo diante de nossa necessidade. Ele está recuperado clinicamente, mas precisa estar cem por cento fisicamente para ir a campo sem sustos", disse o treinador que também não contará com Diego Ribas, Darío Conca e Alejandro Donatti.

Assim, o esboço de time do Flamengo para o clássico de domingo teria: Alex Muralha, Pará, Rever, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Rômulo, Willian Arão, Miguel Trauco e Gabriel; Paolo Guerrero.