Fluminense e Vasco se enfrentam na final da Taça Guanabara Sub-20

(Foto: Divulgação/CR Vasco da Gama)

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo, às 10h, no Estádio das Laranjeiras. A partida é válida pela final da Taça Guanabara Sub-20 e garante vaga na fase decisiva do Carioca, taça no currículo e mais um importante passo no processo formação dos atletas. Jogando em casa, O Flu espera frear o bom momento do adversário e garantir o primeiro título de Thiago Gomes como treinador das categorias de base do Tricolor.

Pelo lado vascaíno, são seis vitórias seguidas em sete jogos, atropelo diante do badalado Flamengo e vaga nas quartas da Copa do Brasil, com direito a 2 a 0 no atual campeão São Paulo, no Morumbi. O nível de atuação no mês de abril enche o Vasco de esperança para a decisão.

Flu aguarda médicos para definir time

Thiago Gomes aguarda a avaliação médica de Paulinho e Pedrinho, destaques do time, e já estuda uma escalação mais ofensiva para a equipe. O Flu passou pela primeira fase na segunda posição do Grupo B, atrás justamento do Vasco. No único duelo entre as equipes, igualdade em campo e empate por 1 a 1 em São Januário.

Paulinho, lesionado, desfalcou o Flu na semifinal contra o Botafogo. O retorno do meia de 20 anos, que já está em fase de transição para o campo, é provável e bastante comemorado dentro do elenco. O atacanten é vice-artilheiro da equipe na competição, com quatro gols.

Vasco espera coroar trabalho de geração promissora

Parte do sucesso da equipe Sub-20 do Vasco passa pelo bom momento da geração de jogadores nascidos em 1998, tida como uma das mais promissoras do clube. Do time base do treinador Marcus Alexandre, sete completam 19 anos em 2017 e seguem o sonho de estar entre os profissionais. Mateus Vital - antes Mateus Pet - é um deles.

Com passagem pela equipe de cima, o meia, tratado como joia no Vasco, é um dos pilares na final contra o Fluminense. Autor do primeiro gol, comandou a equipe na etapa inicial e saiu, junto aos companheiros, aplaudido em São Januário.