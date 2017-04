Jogo Fluminense x Vasco ao vivo na final da Taça Guanabara Sub-20 (0-0)

38' do 2º T - Falta perigosa para o Fluminense.

35' do 2º T - Flu segue presionando! Evanilson recebe na grande área e bate de canhota. João Pedro cai para fazer boa defesa.

32' do 2º T - SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Zé Ricardo e entra Rômulo.

30' do 2º T - QUASE O EMPATE! Felipe recebe no segundo pau e cabaceia para a defesa de João Pedro.

27' do 2º T - Agora, o Fluminense precisa empatar a partida para levar a decisão para os pênaltis.

26' do 2º T - Paulinho, que acabou de entrar, faz jogada individual e marca belo gol para abrir o placar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO.

25' do 2º T - A torcida do Vasco espera muito de Paulinho. Ele ganhou notabilidade na campanha da seleção brasileira campeã do Sul-Americano sub-17.

23' do 2º T - Ricardo faz falta duríssima em Matheus Alessandro. Amarelo para o zagueiro vascaíno. A falta é cobrada por Matheus Norton por cima do gol.

21' do 2º T - Substituição no Vasco: Sai Dudu e entra Paulinho.

Parada técnica. Fluminense 0 x 0 Vasco na final da Taça GB sub-20.

20' do 2º T - Dudu cruza no segundo pau, mas Paulo Vitor não alcança. Mais um ataque vascaíno.

16' do 2º T - AMARELO! Breno Caetano toca a bola, mas o árbitro marca falta e ainda aplica o cartão amarelo.

14' do 2º T - SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Ramon e entra Diego.

12' do 2º T - Mateus Vital tenta passar por Breno Caetano, mas não obtém sucesso.

10' do 2º T - Vasco desce mais uma vez pela direita. O cruzamento rasteiro de Rafael França não encontra ninguém.

6' do 2ºT - PAROU! Robinho recebe pela direita e é flagrado em impedimento.

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

5' do 2ºT - Paulo Vitor recebe na meia-lua, mas é travado por Zé Ricardo e perde chance de arrematar.

2' do 2º T - Os técnicos decidiram não mexer para etapa complementar.

1' do 2ºT - COMEÇA A ETAPA FINAL.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO.

44' Mateus Vital limpa dois e chuta de canhota, com muito perigo. Yuri cai para fazer importante defesa.

42' Matheus Alessandro toca e recebe na frente, e bate cruzado, sem tanta força. João Pedro cai para fazer a defesa.

41' Mateus Norton se apresenta para o jogo, passa por Alan Cardoso, mas acaba por fazer falta na sequência.

38' Mascarenhas faz cobrança para a grande área e Eduardo sobe para o cabeceio. João Pedro faz a defesa com tranquilidade.

35' O Fluminense não consegue trocar três passes sem que o Vasco retome a bola.

29' AMARELO! Matheus Alessandro recebe cartão amarelo.

28' Paulo Vitor recebe em velocidade pela esquerda mas exagera na força ao tentar o cruzamento.

24' POR COBERTURA! Robinho quase marca para o Vasco de longe.

22' A bola volta a rolar no primeiro tempo.

20' PARADA TÉCNICA! Juiz para a partida para o tempo técnico.

18 ' PAROU! Matheus Alessandro faz lindo lance pela esquerda e cruza. A arbitragem apontou impedimento de Felipe na jogada.

Jogo vem sendo disputado nas Laranjeiras. Foto: Reprodução / Agência Ferj

11' CARTÃO AMARELO Alan Cardoso, do Vasco, faz falta dura em Evanilson e recebe o primeiro cartão da partida.

8' QUE CHUTE! Cosendey avança com a bola e emenda de direita. Yuri voa no ângulo e impede o gol vascaíno. Jogão de bola até aqui.

5' QUASE O TROCO! Após cobrança de escanteio de Alan Cardoso, Paulo Vitor fica perto de marcar, mas a bola sai em novo escanteio.

Milton Mendes, técnico do time profissional do Vasco, está no estádio para avaliar a garotada vascaína.

2' QUASE O GOL! Ramon solta a bomba de fora da área e a bola passa raspando a trave de João Pedro. Quase o Flu abre o placar.

Começa o primeiro tempo e a bola já rolou em Laranjeiras.

As equipes já estão em campo. Vai começar a partida.

Em 2016, o título da Taça Guanabara sub-20 ficou com o Botafogo. O Alvinegro bateu o Fluminense nos pênaltis na decisã

Já a escalação do Vasco é: João Pedro, Rafael França, Mayck, Ricardo, Alan Cardoso, Andrey, Cosendey, Dudu, Mateus Vital, Robinho e Paulo Vitor.

O Fluminense vai a campo com: Yuri, Breno Caetano, Eduardo, Frazan, Mascarenhas, Mateus Norton. Zé Ricardo. Ramon, Matheus Alessandro, Felipe e Evanílson.

O vencedor da partida da manhã deste domingo garante vaga direta nas semifinais do Campeonato Carioca.

No meio de semana, o Tricolor foi eliminado pelo Avaí, na Copa do Brasil Sub-20, em casa, diante de sua torcida. A partida foi um reencontro dos torcedores com o Estádio das Laranjeiras, que não era usado desde 2016. O gramado passou por reformas.

No Cruzmaltino, são seis vitórias seguidas em sete jogos, vitória diante do badalado Flamengo e vaga nas quartas da Copa do Brasil, com direito a 2 a 0 no atual campeão São Paulo, no Morumbi. O nível de atuação no mês de abril enche o Vasco de esperança para a decisão.

Jogando em casa, O Flu espera frear o bom momento do adversário e garantir o primeiro título de Thiago Gomes como treinador das categorias de base do Tricolor.

