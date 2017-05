Otimista, Henrique Dourado esbanja confiança em virada na final: "Faremos o impossível"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

A derrota por 1 a 0 para o Flamengo em partida válida pelo primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca parece não ter desanimado a torcida - que fez grande festa no Maracanã após o jogo - e tampouco os jogadores do Fluminense. De volta aos gramados após lesão, Henrique Dourado, em entrevista coletiva após jogo-treino realizado no CT Pedro Antônio nesta terça-feira (2), esbanjou confiança e otimismo para os próximos 90 minutos.

Dourado garantiu que o primeiro tempo ruim do Tricolor foi um erro atípico e que a equipe se mostra confiante para reverter o placar adverso: "Estou bastante confiante, não só eu como a equipe. Podem esperar que a gente vai ter uma outra atitude. Sem dúvida, quero fazer gol, mas espero um grande jogo, independentemente de quem marque. Vamos em busca do título, esse grupo tem passado por muita coisa nesse ano, a gente merece muito. Então, vamos nos esforçar. Faremos o impossível para levar o título", disse Henrique Dourado.

Se a equipe comandada por Abel Braga tem na semana que antecede o jogo decisivo do Estadual, paradoxalmente, o Flamengo tem pela frente um jogo importante válido pela fase de grupos da Libertadores, contra o Universidad Católica. A semana exclusiva para treinos pode ser uma vantagem ao Tricolor das Laranjeiras, no entanto, para Henrique Dourado, a ansiedade para o clássico do próximo domingo (7) já é presente nos vestiários do Flu.

"No nosso calendário é difícil. Uma semana sem jogos serve para trabalhar, para avaliar a parte física, esse lado que pesa bastante, algo que vai influenciar no jogo de domingo. É positivo, vai ser bacana ter essa semana de trabalho. Mas estávamos conversando aqui no grupo, e a gente queria que fosse logo, não vemos a hora de chegar o domingo (risos). Estamos ansiosos para que possa chegar o domingo, estamos com o pensamento positivo, confiantes. Espero que passe rápido", declarou.

Para ser campeão, o Flu precisa vencer por dois gols de diferença. Caso retribua a vitória com um placar mínimo, o Campeonato Carioca será decidido nos pênaltis. A partida entre Flamengo e Fluminense que decidirá o campeão carioca de 2017 acontecerá no próximo domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maracanã.