Abel Braga veta Scarpa demonstra expectativa para Fla-Flu da final: "Será um grande jogo"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense enfrenta o rival Flamengo no próximo domingo (7), no Maracanã na disputa pela final do Campeonato Carioca. Na primeira partida da decisão, vitória rubro-negra. Mas, Abel Braga, comandante do Tricolor demonstra confiança para uma virada do Time de Guerreiros. O comandante vai em busca do seu sétimo título estadual pelo Flu e declara que, mesmo com a experiência, está ansioso para o "grande jogo" que será o Fla-Flu decisivo.

"É muito bom ter o palco lotado. Me sinto honrado em comandar minha equipe. É a festa do futebol. Tudo para ser um grande jogo. Se eu deixar de sentir essa paixão e essa adrenalina de antes de uma final, eu estou na função errada. O jogador tem que ter também. O título mais recente é o que marca mais. Tomara que ele venha", declarou Abel Braga.

O gol da vitória rubro-negra no primeiro jogo foi marcado por Éverton. No entanto, a finalização do atacante do Fla veio após uma grande falha de Renato Chaves. Mas, para o comandante, a falha tem que ser deixada de lado e a concentração tem que ser total para a decisão.

"A falha do Renato, o Henrique também teve um pouquinho antes, quando fez falta no Guerrero. Falei pro Renato Chaves que só quem pode se recuperar da falha é ele mesmo. Eu não posso entrar lá e resolver. Confio plenamente no meu jogador. Se amanhã ou depois ele não vai ser titular, é outra história. Mas hoje ele é", frisou.

Sobre o time titular, diferente do "mistério" que vinha sendo proposto anteriormente, desta vez Abel confrmou a equipe que será titular diante do Flamengo. Os onze em campo serão os mesmos que estiveram no clássico passado. Além disso, o comandante também falou sobre a preocupação especial no artilheiro rubro-negro: Guerrero. Autor de onze finalizações no último confronto.

"Quando eu vi que o Guerrero teve onze finalizações em catorze do Flamengo, tomei um susto. Ele está jogando muito. Temos que tentar neutralizar. Talvez não deixar a bola chegar nele. Está numa fase sensacional. Mas, a nível de estratégia, vai ser o que sempre fazemos. Não consegui no primeiro tempo do jogo passado. Foi mérito deles. Nossa equipe é montada para o ataque. Vamos ter as mesmas preocupações. Mas, sem tirar sono. Não vou com medo", explicou Abel Braga.

A partida que definirá o campeão carioca de 2017 acontecerá neste domingo (7), às 16h, no Maracanã. E, com grande público. Mais de 55 mil ingressos foram vendidos antecipadamente e não há mais bilhetes à venda. A partida, você confere em tempo real na VAVEL Brasil.