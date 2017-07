Fluminense goleia Universidad Católica-EQU com dois de Dourado e abre grande vantagem

INCIDENCIAS: partida de ida válida pela segunda fase da copa sul-americana, realizada no estádio maracanã, no Rio de Janeiro

O Fluminense está a um passo da terceira fase da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (29), o tricolor carioca recebeu e goleou a Universidad Católica-EQU por 4 a 0, com dois de Henrique Dourado, que saiu contundido no início da segunda etapa, um de Richarlison e o última um golaço do garoto Wendel.

Com este resultado, o Flu pode perder por até três gols de diferença no Equador que fica com a vaga. O jogo de volta acontecerá no próximo dia 26 de julho, uma quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.

Fluminense domina e abre grande vantagem

O Fluminense começou a partida totalmente em cima da equipe equatoriana, que não conseguia trocar mais de cinco passes, pela intensidade a qual o time carioca começou a partida, tanto que a primeira boa chance da partida foi dos donos da casa, quando, após boa troca de passes, Gustavo Scarpa recebeu na entrada da área, ajeitou, finalizou colocado e a bola passou tirando tinta da trave de Galíndez.

E toda essa pressão tricolor surgiu efeito, quando, após dividida de Richarlison e Wendel com a defesa, a bola sobrou com Calazans na área, que não conseguiu o domínio, mas a bola acabou ficando com Henrique Dourado, que, totalmente livre na área, apenas finalizou no canto de Galíndez, abrindo o placar no Maracanã: 1 a 0 Fluminense.

Ceifador brilhou mais uma vez | Foto: Divulgação/Fluminense

E não demorou muito para que o segundo gol tricolor acontecesse. Dois minutos depois, após lançamento de Lucas, o zagueiro Carabalí furou e a bola chegou em Henrique Dourado na área, que cruzou, o goleiro Galíndez falhou, deixando a bola escapar das suas mãos na pequena área, e Richarlison, mostrando oportunismo, mandou para o gol vazio: 2 a 0 Fluminense.

Após os dois gols, o jogou ainda mais aberto, tanto que o Universidad começou a chegar mais ao gol, assim como o Fluminense, que continuou chegando, tanto que quase marcou mais uma vez com Richarlison, que recebeu passe dentro da área, finalizou cruzado, mas Galíndez saiu muito bem e fez a defesa. Depois foi a vez dos visitantes, quando Henrique Dourado errou passe no meio, Caicedo desceu pela esquerda, invadiu a área e finalizou cruzado, mas na rede pelo lado de fora.

Só que no final da primeira etapa, deu tempo para mais um gol tricolor no Macaranã, quando Léo fez bela jogada pela esquerda, passou para Calazans, que tentou cruzamento, a bola pegou de Obando e depois no braço de Wilmer Godoy: pênalti para o Fluminense. Henrique Dourado foi para a bola e bateu com a perfeição de sempre: 3 a 0 Fluminense. Grande primeiro tempo do Flu.

Wendel faz um golaço e só confirma goleada tricolor

Assim como na primeira etapa, o início de segundo tempo do Flu foi ótimo, mesmo que com um pouco menos de intensidade, tanto que conseguiu marcar logo cedo mais uma vez, e em grande estilo, quando Wendel dominou na intermediária, levantou a cabeça e acertou um chutaço, no ângulo de Mosquera, que nada pôde fazer: 4 a 0 Fluminense.

Wendel comemorou bastante seu lindo gol | Foto: Divulgação/Fluminense

O tricolor tirou o pré um pouco após abrir ótimos quatro gols de vantagem, o que até deixou a Universidad mais "solta" na partida, tanto que quase os equatorianos marcaram, quando Cifuentes recebeu na entrada da área, girou finalizando e a bola passou muito perto da trave direita de Júlio César.

Na parte final do jogo, as duas equipes tiveram algumas chances para marcar mais gols, principalmente o Fluminense, mas a falta de pontaria dos dois lados prejudicou a chance de um placar maior no Maracanã e a partida ficou mesmo no 4 a 0 para os donos da casa.