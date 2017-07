Abel Braga exalta grande primeiro tempo em vitória do Fluminense: "Foi quase perfeito"

(Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

Nesta quinta (29), o Fluminense recebeu a Universidad Católica (EQU) pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana, no Maracanã. Após a vitória por 4 a 0, com dois gols de Henrique Dourado, um de Richarlison e um de Wendel, o tricolor carioca leva grande vantagem no confronto.

Após a partida, o técnico Abel Braga avaliou a atuação da sua equipe, em especial no primeiro tempo, que garantiu a vantagem para a volta."Chegamos com uma vantagem boa. O normal da equipe deles é o segundo tempo, e claro, nós já tínhamos feito três gols, então procuramos administrar. Foi um primeiro tempo quase perfeito. Nós estudamos muito a equipe deles, fizemos a diagonal certinha, o Dourado puxando o zagueiro da área para entrada do Calazans e do Richarlison, dos laterais, então foi um primeiro tempo realmente acima daquilo que vínhamos fazendo ” - afirmou.

Abel ainda elogiou a postura dos seus jogadores, em especial, do trio Scarpa, Calazans e Richarlison. "Alguns jogadores hoje, taticamente, deram um banho. Scarpa, Richarlison e Calazans, esses jogadores desmontaram tudo aquilo que o adversário ia fazer" - completou.

O treinador ainda comentou sobre a postura ofensiva da equipe, uma marca também do treinador, e o poder decisivo do ataque, que soma 78 gols no ano já. "Eu não posso mudar minha filosofia de jogo. É claro que a característica dos jogadores que eu tenho ajudam nesse aspecto, nenhuma equipe tem a qualidade de jogadores de lado do campo que eu tenho. Quando a bola sai bem trabalhada no pé de jogadores como o Scarpa é muito bom" - disse.

Questionado se, por conta do resultado elástico, o técnico poderia mandar a campo um time misto na volta, Abel logo descartou a possibilidade."Nem pensar. Acha que vou brincar com isso? Já parou para pensar se acontece um desastre? Não tenho mais idade para ficar segurando o peso da desclassificação. Posso até perder, porque como fizemos quatro aqui, eles podem fazer lá" - brincou o técnico.

O Fluminense agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na segunda (3), o tricolor recebe a Chapecoense no estádio Giulite Coutinho, às 20h, em partida válida pela 11ª rodada.