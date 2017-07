Autor de dois gols, Henrique Dourado celebra momento no Fluminense

Foto: Nelson Perez/Fluminense F.C.

O Fluminense venceu e convenceu na partida de ida pela segunda fase da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (29), contra a Universidad de Quito. Com a goleada de 4 a 0 em cima do adversário equatoriano, o tricolor agora leva boa vantagem para o jogo da volta na temida altitude de 2.500m do Equador.

Autor de dois gols na partida, o atacante Henrique Dourado falou sobre a vitória no Maracanã e sobre a lesão que sofreu após a tentativa de finalização na segunda etapa.

"Eu acho que hoje a nossa equipe impôs um ritmo bastante forte, e conseguimos um resultado muito importante. Tive um desconforto na virilha, no adutor. Tomei um remédio e espero estar apto para a próxima partida. Vamos ver, fazer os testes com o doutor. Espero poder recuperar rápido, porque a sequência de jogos é bem grande. Acho que a nossa comissão sabe o momento certo de poupar algum jogador, nosso calendário é bastante corrido, mas os profissionais que estão no clube nos dão todo suporte e sabem a hora que é necessário poupar."

Artilheiro da equipe na temporada com 22 gols, o atacante está a três de alcançar a melhor marca de sua carreira. Apesar de ter estabelecido o recorde como meta, ele comentou que prefere pensar no coletivo.

"É uma das minhas metas, mas antes tem as metas do grupo. Espero poder alcançá-las. Eu quero poder ajudar o Fluminense, o importante é continuar com os pés no chão, com esse pensamento a gente cresce ainda mais."

Ao falar sobre seu desempenho na temporada, o atacante frisou a importância do grupo. Também comentou sobre os companheiros de time Wendel e Richarlison.

"No início do ano eu havia dito que seria um ano diferente, e eu agradeço a Deus pelo empenho e a dedicação nos treinamentos. O trabalho do dia a dia, a filosofia que o Abel implantou nos favorece bastante. Eu prefiro falar do grupo, por trás dos gols tem toda uma estrutura. Todos tem muito mérito. O Richarlison tem um coração muito bom, a gente viu o quanto ele ficou chateado com os acontecimentos de semana passada, é um jogador que se doa muito pelo clube e só quem ganha com isso é o Fluminense. Quanto ao Wendel, eu acho que ele tem tudo para ser um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Eu converso com ele, falo que se ele manter essa humildade vai crescer muito ainda."

Quando questionado sobre a janela de transferências do meio do ano, Dourado respondeu com tranquilidade, e disse estar focado no tricolor carioca.

"Vai ser inevitável a procura de alguns clubes, sondagens, como já teve. Agora eu estou com a cabeça focada no Fluminense. Se chegar alguma proposta cabe a diretoria analisar e ver o que é melhor, mas todos temos que estar focados em jogar bola aqui."