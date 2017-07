Richarlison marca primeiro gol após polêmica e desabafa: "Como se fosse um sonho"

Foto: Lucas Merçom/Fluminense F.C.

A Vitória do Fluminense nesta quinta feira (29) sobre o Universidad de Quito pela Sul-Americana também pode ter selado a paz entre a torcida tricolor e o jovem atacante Richarlison. Após ter recebido proposta milionária do Palmeiras às vésperas do duelo contra o alviverde paulista, o atacante pediu para não atuar. A decisão acabou gerando desconforto entre os torcedores do clube carioca.

Autor de um dos quatro gols do Fluminense na partida, Richarlison voltou a marcar após a polêmica. O atacante comentou sobre a sua atuação e disse estar feliz em poder ajudar a equipe.

"O Abel sempre fala para eu ficar flutuando atrás dos zagueiros. Isso também é treinado, por isso tivemos sucesso hoje. Todo gol para mim é como se fosse um sonho. Todos são importantes, espero fazer sempre. Mesmo sem marcar nas partidas anteriores, estava ajudando. Fico feliz. Nenhum gol é fácil. Ali foi oportunismo, estava no lugar certo."

Se destacando pela parte ofensiva, o Fluminense tem ao todo 78 gols em 41 partidas na temporada, e por isso é um dos ataques mais positivos entre os clubes brasileiros. Ao ser perguntado sobre o sucesso da equipe no setor, Richarlison disse ser fruto de muito trabalho.

"O pessoal da frente trabalha muito. Conseguimos demonstrar isso em campo, marcamos gols a cada jogo. O professor Leomir todo dia treina cruzamentos com a gente. Fico feliz por todos estarem marcando gols."

O Fluminense volta a jogar pela Copa Sul-Americana no dia 26 de julho, quando visita a Universidade de Quito no estádio Atahualpa. Marcada para 19h15, a partida e decide a vaga nas oitavas de final da competição.