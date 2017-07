No retorno ao Giulite Coutinho, Fluminense busca primeira vitória contra Chapecoense

INCIDENCIAS: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, partida a ser realizada no estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h (de Brasília)

O Fluminense retorna ao estádio Giulite Coutinho nesta noite de segunda-feira (3), às 20h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cem dias depois da vitória por 3 a 0 sobre o Macaé, pelo Carioca, o Tricolor tem pela frente a Chapecoense, que sempre foi uma pedra no sapato.

Na história do confronto, o Fluminense nunca venceu a Chapecoense. Como mandante, sequer conseguiu empatar. Foram sete jogos com direito a cinco vitórias dos catarinenses, e dois empates. O último duelo foi justamente no estádio Giulite Coutinho, pelo Brasileirão do ano passado, e a Chape venceu de virada por 2 a 1.

Sem Henrique Dourado, Fluminense busca vitória para retornar ao G-6

Após duas rodadas seguidas jogando como visitante, o Fluminense retorna à casa para enfrentar a Chapecoense, adversário cujo qual nunca venceu. Depois da goleada sobre a Universidad Católica, do Equador, pela Copa Sul-Americana, o Tricolor chega embalado para o duelo.

Por outro lado, o técnico Abel Braga terá um desfalque importante: o artilheiro Henrique Dourado, que sentiu dores no púbis durante o duelo pela Copa Sul-Americana, e será poupado, embora a lesão não seja grave. Sem o Ceifador, o substituto será Pedro.

Após cem dias, o Fluminense retorna ao Giulite Coutinho. No estádio, possui 61% de aproveitamento - foram 35 jogos e 18 vitórias. Contra times catarinenses, o aproveitamento sobe para 75%: foram 4 jogos e 3 vitórias - a única derrota foi justamente para a Chapecoense em 2016 pelo Brasileirão.

Com bom aproveitamento contra o Flu, Chapecoense busca fugir da crise

Quatro derrotas seguidas, sendo três delas pelo Brasileirão. É com esse desempenho que a Chapecoense chega para o confronto desta segunda-feira. Porém, o bom aproveitamento em duelos direto contra o Fluminense faz o técnico Vagner Mancini acreditar que é possível recolocar o time nos trilhos.

Além do bom retrospecto contra o Fluminense, o palco do jogo desta noite traz boas lembranças a Chapecoense: em 2016, pelo Brasileirão, as equipes se enfrentaram no Giulite Coutinho e a Chape conseguiu grande virada, vencendo por 2 a 1.

Para o confronto contra o Fluminense, a Chapecoense não poderá contar com o lateral-direito Apodi, que apesar de ser um dos jogadores favoritos da torcida, tem recebido duras críticas do time. Diego Renan vai iniciar a partida.