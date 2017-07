Resultado Fluminense x Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro 2017 (3-3)

INCIDENCIAS: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, jogo realizado no estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro.

Encerramos por aqui nosso tempo real. Fiquem ligados na cobertura pós-jogo da VAVEL Brasil através das redes sociais. Até a próxima rodada!

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, domingo (9), às 16h. Já a Chapecoense recebe o Atlético-PR, no mesmo dia, às 11h.

Com o empate, o Fluminense termina a rodada em 7º lugar com 16 pontos, enquanto a Chapecoense está em 15º lugar com 14 pontos.

O Fluminense continua sem saber o que é vencer a Chapecoense na história. Agora são oito jogos, cinco vitórias da Chape e três empates.

50' FIM DE JOGO!

50' Gustavo Scarpa cobrou na segunda trave, Pedro tentou o desvio de voleio, mas a zaga da Chapecoense afastou.

49' CARTÃO AMARELO PARA FABRÍCIO BRUNO! Por falta em Wellington Silva.

49' Wellington Silva fez mais uma boa jogada pela ponta esquerda e sofreu falta na intermediária. Fluminense tem a última chance do jogo na bola parada.

48' RICHARLISON PERDEU DE NOVO! Richarlison ficou de frente para o goleiro Jandrei mais uma vez, mas de novo o goleiro salvou a Chape.

48' QUASE A VIRADA! Gustavo Scarpa dá lindo passe para Richarlison que tentou o chute na saída do goleiro, mas Jandrei salvou a Chapecoense.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! MARCOS JUNIOR! Wellington recebeu pela direita e cruzou, a bola desviou e foi para a segunda trave. Richarlison escorou e achou Marcos Junior livre na área que só empurrou para o fundo das redes.

45' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE: sai Arthur, entra Luiz Otávio.

45' Mais cinco minutos de acréscimos no segundo tempo.

44' Fluminense começa a abusar dos lançamentos e vai para o desespero em busca do empate.

42' Com um a menos, a Chapecoense se fecha após conseguir o gol de desempate. Abel tentou colocar o Fluminense para frente com as alterações.

42' Gustavo Scarpa tenta lançamento para área, mas Jandrei fica com a bola.

41' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE: sai Diego Renan, entra Nathan.

39' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: sai Lucas, entra Lucas Fernandes.

39' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: sai Orejuela, entra Marcos Junior.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! ARTHUR! Reinaldo cruza pela esquerda, Arthur cabeceia na segunda trave, Júlio César até tentou defender, mas entrou com a bola dentro do gol.

34' Rossi já tinha cartão amarelo, parou Lucas com carrinho e recebeu o segundo amarelo, consequentemente sendo expulso. Chapecoense com um a menos.

34' CARTÃO VERMELHO PARA ROSSI! Por falta em Lucas.

33' Gustavo Scarpa levanta na área e Reginaldo desvia por cima do gol, sem perigo.

32' Rossi comete falta em Wendel pela ponta esquerda. Flu tem chance na bola parada.

30' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE: sai Wellington Paulista, entra Lourency.

29' JANDREI! Gustavo Scarpa cobrança escanteio, a zaga afasta e Calazans aproveita o rebote finalizando de primeira, mas Jandrei defendeu em dois tempos.

27' UHHHHH! Na cobrança de falta, Fabrício Bruno desviou e a bola passou perto do canto direito do goleiro Júlio César.

26' Fluminense erra na saída de bola e Calazans parou Arthur com falta.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! PEDRO! Gustavo Scarpa abriu com Wellington Silva na esquerda e o camisa 11 foi para dentro da defesa da Chapecoense, invadiu a área e cruzou na segunda trave para Pedro empurrar de peito para empatar.

21' PAROU! Richarlison desvia lançamento e a bola sobra com Wellington Silva que tentou o toque de cobertura, mas o assistente marcou impedimento.

19' Gustavo Scarpa cobra falta na área, a defesa da Chapecoense toda sai em linha de impedimento e a bola fica com Jandrei.

18' CARTÃO AMARELO PARA ROSSI! Por falta em Gustavo Scarpa.

18' Outra oportunidade em bola parada para a Chapecoense. Reinaldo levanta na área e Douglas Grolli cabeceia por cima do gol.

15' Reinaldo cobra falta na segunda trave, a bola passa por toda a área e sai pela lateral.

14' Rossi recebe na ponta esquerda e sofre falta de Reginaldo. Boa chance na bola parada para a Chape.

12' Scarpa recebe no meio, se livra da marcação e tenta o cruzamento, mas Jandrei fica com a bola.

11' Richarlison faz jogada pela esquerda, mas o cruzamento é travado. Lucas tenta colocar na área de cabeça, mas a zaga afasta.

10' Scarpa erra passe no meio e dá presente para Wellington Paulista, mas o camisa 9 escorregou na hora de chutar e facilitou a defesa de Júlio César.

9' Scarpa tenta o passe para Wellington, Diego Renan corta mal e a bola fica com Calazans. O camisa 30 tenta o cruzamento, mas a bola fica com o goleiro Jandrei.

8' Henrique corrige erro de Wendel no meio, avança em velocidade para o ataque, mas tentou o passe para Richarlison e errou. Wellington pedia livre na ponta.

7' Fluminense tem mais uma oportunidade em escanteio. Scarpa cruzou, mas Fabrício Bruno afastou e tentou puxar contra-ataque com Lucas Moraes, mas Wellington corta pela lateral.

5' Gustavo Scarpa levanta na primeira trave e Arthur corta. No rebote, Wendel cruza na segunda trave, mas Jandrei sai do gol e fica com a bola.

5' Lucas faz jogada pela direita, Reinaldo cai mas consegue impedir o cruzamento. Escanteio para o Fluminense.

4' UHHHHHH! Arthur tenta cobrança rasteira, mas acerta a barreira. No rebote, Andrei Girotto tenta o chute de longe e assusta o goleiro Júlio César.

3' Lucas Moraes limpa a jogada, toca para Wellington Paulista na entrada da área e o atacante é derrubado. Chance muito perigosa para a Chape.

2' Na primeira jogada individual pela ponta esquerda, Wellington Silva driblou dois marcadores e levantou a torcida. Diego Renan parou o lance com falta e foi advertido com o cartão amarelo.

2' CARTÃO AMARELO PARA DIEGO RENAN! Por falta em Wellington Silva.

1' Reginaldo aparece pela direita e tenta ir a linha de fundo, mas adianta demais e a bola sai.

0' Com a entrada de Wellington Silva no lugar do Léo, Calazans vai jogar na lateral-esquerda.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: sai Léo, entra Wellington Silva.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Fluminense e Chapecoense retornam para o segundo tempo. Abel Braga vai fazer alteração no tricolor.

Fluminense saiu na frente do placar logo no primeiro minuto de jogo, mas a Chapecoense foi superior na primeira etapa. O time catarinense não sentiu o golpe tricolor e criou diversas oportunidades para virar o jogo e aumentar o placar.



O time tricolor teve dificuldade de colocar a bola no chão e criar novas oportunidades, além de ceder muitos contra-ataques à Chape. Além disso, as falhas individuais defensivas culminaram em dois gols. Wendel, Scarpa, Calazans e Richarlison, que foram fundamentais na goleada sobre a Universidad Católica (EQU), foram bem marcados.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais dois minutos de acréscimos no primeiro tempo.

45' OLHA A CHAPE DE NOVO! Arthur enfia para Wellington Paulista nas costas de Henrique e o atacante chuta cruzado. Quase o terceiro.

44' QUASE O TERCEIRO! Diego Renan levanta a bola na segunda trave, Andrei Girotto cabeceia cruzado e por pouco Wellington Paulista não completou para o fundo das redes.

43' Arthur tabelou com Andrei Girotto pela direita e foi derrubado por Orejuela na entrada da área. Chance perigosa a favor da Chapecoense.

43' CARTÃO AMARELO PARA OREJUELA! Por falta em Arthur.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! ARTHUR! Reinaldo cobra lateral direto para a área, Andrei Girotto desvia, Júlio César sai mal do gol e Arthur aproveita para virar o jogo.

41' Richarlison estava pendurado e está suspenso do jogo contra o Bahia, na próxima rodada, na Arena Fonte Nova.

41' CARTÃO AMARELO PARA RICHARLISON! Por falta em Diego Renan.

37' Fluminense responde também em escanteio. Gustavo Scarpa levanta na área, a zaga corta mal e sobra com Calazans, mas o chute explodiu na zaga. Na sequência, Lucas tentou lançar Wendel, mas o assistente marcou impedimento.

37' Calazans faz boa jogada pela direita e descola escanteio para o Flu.

35' NÃO VALEU! Reinaldo cobra escanteio, a bola é desviada na primeira trave por Lucas Moraes e sobra com Wellington Paulista na pequena área, mas Júlio César defendeu a finalização. Porém, o assistente marcou impedimento.

34' JANDREI! Gustavo Scarpa cobra falta na área, Henrique sobe sozinho e cabeceia em cima do goleiro da Chapecoense.

33' Douglas Grolli comete falta em Pedro na intermediária. Fluminense tem boa chance na bola aérea.

33' Diego Renan toca para Reinaldo que soltou a bomba, mas a bola saiu pelo lado.

32' Douglas Grolli lança Wellington Paulista e o atacante sofre falta de Henrique na entrada da área. Chance perigosa para a Chapecoense.

29' Reginaldo tenta lançamento para Lucas, mas o assistente marcou impedimento.

27' QUAAASE! Scarpa cobrou escanteio na primeira trave, Henrique subiu sozinho na pequena área, mas mandou por cima.

26' Scarpa tenta o passe para Pedro, mas Reinaldo corta para a lateral. Na sequência, Calazans faz boa jogada pela direita e cruza na primeira trave. Fabrício Bruno afastou, mas quase fez contra.

24' JANDREI! Fluminense, enfim, consegue chegar ao ataque. Calazans acha Pedro na área, o atacante gira e chuta de canhota, mas Jandrei defende.

21' Arthur cobra escanteio, Lucas Mineiro cabeceia mal, mas o próprio Arthur evita a saída e tenta novo cruzamento, mas a zaga afasta. No rebote, Reinaldo arrisca de longe e Júlio César defende.

21' Arthur cobra novo escanteio, mas dessa vez Henrique desvia pela linha de fundo. Chape terá um terceiro escanteio seguido.

20' UHHHHHH! Arthur cobra escanteio na primeira trave, a bola é desviada para a segunda trave e a zaga do Fluminense não afasta. Por pouco o desvio não terminou nos pés de Wellington Paulista. É mais um escanteio para a Chape.

18' Richarlison tenta jogada pela ponta esquerda, mas Diego Renan afasta pela lateral. Léo tentou repôr a bola na grande área da Chape, mas a zaga afastou de novo.

16' Wellington Paulista recebe na ponta esquerda e protege, mas Reginaldo coloca pela lateral. Reinaldo repôs a bola na área do Flu, Júlio César saiu mal do gol, mas o árbitro viu falta no lance.

13' Jogadores do Fluminense pediram falta do Rossi em Reginaldo, mas o árbitro entendeu que foi dividida de corpo e que o lance foi legal.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! ROSSI! Orejuela perdeu a bola no meio, Reginaldo dividiu com Rossi e caiu pedindo falta, mas o árbitro mandou seguir. Livre, o atacante apenas deslocou Júlio César para empatar o jogo.

11' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS MINEIRO! Por falta em Calazans.

8' UHHHHHH! Girotto aciona Arthur pela direita e o atacante toca para Wellington Paulista. O camisa 9 escorou para Rossi que chutou por cima. Boa chegada da Chape.

6' Gustavo Scarpa tenta o lançamento no fundo para Léo, que evita a saída mas acerta o cruzamento em Diego Renan.

5' JÚLIO CÉSAR! Arthur domina na entrada da área, ajeita e finaliza colocado no canto, mas o goleiro do Fluminense fez grande defesa para evitar o empate.

3' Chapecoense tenta responder imediatamente. A bola sobrou com Andrei Girotto na intermediária, mas pegou torto na bola e é só tiro de meta para Júlio César.

2' O gol do Richarlison, por enquanto, foi o mais rápido do Campeonato Brasileiro 2017, superando o de Marquinhos Gabriel, do Corinthians.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! RICHARLISON! Gustavo Scarpa tabelou com Calazans na entrada da área, viu a passagem do Richarlison nas costas do Diego Renan e deixou o atacante de frente para o goleiro Jandrei. Flu sai na frente logo no começo da partida.

0' COMEÇOU O JOGO! A saída de bola é do Fluminense.

Antes do início do jogo, será respeitado minuto de silêncio para Getúlio Rodrigues e Abílio de Oliveira, ex-conselheiros, e Paulo Armando, ex-diretor do Fluminense.

Fluminense veste o primeiro uniforme tradicional, com camisa tricolor acompanhado de bermuda e meião branco. Já a Chapecoense usa o segundo uniforme, com camisa branca, bermuda e meião verde.

Fluminense e Chapecoense entram em campo para a realização do hino nacional antes do início da partida.

Fluminense aquece no gramado do estádio Giulite Coutinho.





ARBITRAGEM GOIANA



Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao - GO (CBF)

Árbitro Assistente 1: Fabricio Vilarinho da Silva - GO (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Cristhian Passos Sorence - GO (CBF)

Quarto Árbitro: Edson Antonio de Sousa - GO (CBF)

Árbitro Assistente Adicional 1: Elmo Alves Resende Cunha - GO (CBF)

Árbitro Assistente Adicional 2: Bruno Rezende Silva - GO (CBF)

BANCO DE RESERVAS DA CHAPECOENSE: Arthur Moraes, Luiz Otávio, Nathan, Luiz Antônio, Dodô, Seijas, Perotti, Lourency e Túlio de Melo.

CHAPECOENSE ESCALADA: Jandrei; Diego Renan, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Andrei Girotto, Lucas Marques e Lucas Mineiro; Rossi, Arthur e Wellington Paulista.

BANCO DE RESERVAS DO FLUMINENSE: Diego Cavalieri, Nogueira, Renato, Mascarenhas, Marlon Freitas, Robert, Wellington Silva, Marcos Junior, Lucas Fernandes e Patrick.

FLUMINENSE ESCALADO: Júlio César; Lucas, Henrique, Reginaldo e Léo; Orejuela, Wendel e Gustavo Scarpa; Marcos Calazans, Richarlison e Pedro.

A VAVEL Brasil já está presente no estádio Giulite Coutinho para a cobertura do jogo entre Fluminense e Chapecoense. A bola rola às 20h (de Brasília). Fiquem ligados!





MONDAY NIGHT FOOTBALL? Desde que a CBF adotou os jogos na noite de segunda-feira, o Fluminense participou duas vezes, tendo vencido o Atlético-MG na primeira oportunidade e perdido para o São Paulo na segunda vez. Porém, na história do clube, o Tricolor já jogou 89 vezes neste dia da semana, tendo vencido 48 vezes, perdido 18 e empatado 23.

FIQUE DE OLHO: O atacante Wellington Paulista é a esperança de gols da Chapecoense. Artilheiro da equipe na temporada, o jogador vive a expectativa de cumprir a 'lei do ex' e tentar manter o bom retrospecto da Chape contra o Fluminense.

FIQUE DE OLHO: O meia Wendel é o destaque do meio de campo do Fluminense. Com apenas 19 anos, o jogador tem mostrado muita qualidade e tem comandado a equipe. Nos últimos três jogos em que esteve em campo, fez gol - contra o Flamengo, São Paulo e Universidad Católica (EQU). Nos últimos dois jogos fez dois gols acertando chutes de rara felicidade de fora da área.





Por outro lado, o Fluminense vem de dois resultados positivos fora de casa. O Tricolor venceu o Avaí e arrancou um empate contra o São Paulo no Morumbi, mas agora precisa vencer em casa para retornar ao G-6.

A Chapecoense chega para o duelo contra o Fluminense vindo de quatro derrotas seguidas - sendo três pelo Brasileirão. Em crise, o time catarinense busca reencontrar o caminho das vitórias para se recuperar no campeonato.

LEI DO EX? Wellington Paulista defendeu o Fluminense em 2015 e marcou apenas um gol durante sua passagem no Tricolor. O atacante está emprestado pelo Flu à Chapecoense.

DESFALQUE IMPORTANTE: O Fluminense não poderá contar com o artilheiro Henrique Dourado, que sentiu dores no púbis na goleada sobre a Universidad Católica, do Equador, pela Copa Sul-Americana, na última quinta-feira (29).





Na história, o Fluminense já jogou 32 vezes no estádio Giulite Coutinho e venceu 18. Pelo Brasileirão, foram 13 jogos e 7 vitórias. Contra times catarinenses, foram 4 jogos e 3 vitórias - única derrota foi para a Chape.

Fluminense e Chapecoense já se enfrentaram no estádio Giulite Coutinho. Em 2016, pelo Brasileirão, o Tricolor até saiu na frente e dava indícios que derrubaria o tabu, mas acabou levando a virada nos minutos finais e perdeu por 2 a 1.

O Fluminense retorna ao Giulite Coutinho após cem dias. No último jogo no estádio, venceu o Macaé por 3 a 0, pelo Campeonato Carioca.

O Fluminense nunca venceu a Chapecoense. Na história do confronto, foram 7 duelos com 5 vitórias dos catarinenses e 2 empates - ambos na Arena Condá. Como mandante, o Flu só perdeu.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Fluminense x Chapecoense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília), no estádio Giulite Coutinho. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!