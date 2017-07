Autor do terceiro gol, Marcos Jr não esconde insatisfação com o resultado: "Dava para ganhar"

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Mantendo o tabu, Fluminense e Chapecoense empataram nesta segunda-feira (03) no Estádio Giulite Coutinho. Após a partida, alguns jogadores falaram sobre a partida e manifestaram a insatisfação do resultado que em dado momento chegou a ser dominado pelo tricolor carioca.

O atacante Marcos Jr, autor do gol que empatou a partida e livrou o Fluminense da derrota, esteve de volta à campo depois de bom tempo e não escondeu a expectativa de manter a sequência. "Muito tempo que eu não jogo, desde o jogo contra o Palmeiras, mas o resultado não foi legal, dava para ganhar, mas bola pra frente".

Com o cartão amarelo recebido na partida, Richarlison não poderá participar da próxima partida do Fluminense. Quando questionado sobre uma possível oportunidade na equipe titular, Marcos Jr. afirmou: "É uma chance, mas não depende só de mim, depende do Abel" - afirmou.

Além de Marcos, o também atacante Lucas Fernandes foi outro jogador a conceder entrevista após o término da partida. "Faltou aproveitar um pouco as oportunidades que apareceram. Mas acredito que a equipe suportou bem quando estava perdendo o jogo, agora é dar continuidade. Empatamos o jogo, corremos atrás o tempo todo. Nossa equipe tentou impor o jogo, infelizmente não deu, agora é levantar a cabeça e trabalhar" - afirmou.

O atacante aproveitou para reconhecer o efeito do terceiro gol da Chapecoense que freou a reação do Fluminense, mais próximo do gol naquele momento. "A gente tava mais perto da vitória antes do gol deles, acabou desgastando um pouco mais. Conseguimos o empate, tivemos chance de virar, mas infelizmente não aconteceu" - concluiu Lucas.

Por fim, Lucas, lateral-direito tricolor, também concedeu entrevista na zona mista e demonstrou a mesma insatisfação dos seus companheiros de equipe. "Poderíamos ter saído com um resultado melhor pelos gols perdidos no final e também por jogarmos em casa. Poderíamos dar um salto na tabela, mas não foi dessa vez. Agora é ter calma, tentar vencer no próximo jogo e tentar subir na tabela" - comentou.

Outro ponto de destaque ficou por conta do retorno tricolor à Edson Passos. O jogador não escondeu a preferência pela utilização do Maracanã e afirmou: "O Maracanã é um estádio melhor, o gramado e tudo mais. Mas, precisamos estar junto com o pessoal diretoria que conversou conosco e disse que jogar aqui seria a melhor opção no momento" - finalizou.

Em 7º na tabela, o Fluminense retornará à campo no próximo domingo, às 16h, quando viajará para enfrentar o Bahia na Fonte Nova. A partida é de extrema importância para o Fluminense que não costuma somar pontos fora de casa.