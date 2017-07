Fim da novela: Fluminense anuncia contratação de Marlon por empréstimo

Foto: Fernando Martinez/Aguante Comunicação

Após alguns meses, a novela finalmente chegou ao fim. Na noite desta terça-feira (18), o Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Marlon, do Criciúma, por empréstimo até o final do ano e com opção de compra e valor do passe fixado. O jogador será apresentado nesta quarta-feira, no CT Pedro Antônio.

Nos últimos meses, por mais de uma vez o Fluminense esteve perto do acordo com Marlon. O próprio jogador vivia no expectativa do acerto, chegando a seguir e curtir as publicações do clube nas redes sociais. Atualmente, o Tricolor possui os jovens Léo e Mascarenhas na posição, mas o primeiro, que é titular, tem sondagens da Europa.

Marlon, de 20 anos, acumula convocações para a seleção sub-20 e seleção olímpica. Na primeira convocação de Tite para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, em setembro de 2016, o jovem lateral-esquerdo foi um dos juniores chamados para completar os treinos da seleção principal e recebeu elogios do treinador.