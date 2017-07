Abel Braga afirma que postura foi planejada: "Exatamente o que pensamos paro jogo"

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Em duelo de ataque contra defesa o Fluminense conseguiu um empate com o Bahia neste domingo. Após a partida, o treinador Abel Braga comentou a atuação da equipe e deixou claro que apesar de ter sofrido o gol de empate no fim do jogo e de ter sido pressionado os noventa minutos, está satisfeito com o que foi demonstrado.

Ao analisar a parte no geral Abel afirmou não ter se surpreendido com a postura do Bahia e deixou claro que o jogo defensivo foi planejado. "Primeiro tempo foi muito complicado, mas aquilo que pensamos do jogo realmente aconteceu. É um momento difícil para o Bahia que está a 7 jogos sem ganhar", afirmou o treinador justificando a postura pela necessidade de vitórias do time adversário.

"Nós demos uma espetada e poderíamos dar outra durante todo o jogo. Até o Bahia fazer o segundo gol nós tivemos a oportunidade de matar o jogo. Acabamos tomando um gol. No segundo tempo o Bahia tinha a bola mas não criou situação de gol nenhuma. Mesmo depois do empate tivemos a chance de fazer o segundo", ressaltou Abel.

Por fim, ao analisar os seus jogadores, Abel demonstrou estar satisfeito. "Me agradou muito porque foi exatamente aquilo que pensamos para o jogo. Não estávamos preocupados em posse de bola, estávamos preocupado em fazer gol. Fizemos um e tivemos chances muitos mais claras do que o Bahia. Eles fizeram um gol de fora da área".

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Entretanto, as oportunidades perdidas não agradaram o treinador: "O que não nos deixa extremamente satisfeito é que tiveram situações em que devíamos ter matado o jogo. Procuramos dificultar e dificultamos. Mas, não teve nenhuma situação dentro da área por parte deles", concluiu.

O Fluminense volta à campo já no meio de semana quando fará seu terceiro clássico no campeonato enfrentando o Botafogo no Maracanã. Para a partida Abel não contará com Marcos Jr. e Henrique Dourado, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Richarlison e Wendel retornarão.