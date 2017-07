Fator Richarlison: novo carrasco alvinegro?

Arte: VAVEL.com

Nos últimos anos, o clássico entre Fluminense e Botafogo foi marcado por um jogador: Fred, principal algoz alvinegro. No entanto, com o fim da passagem do camisa 9 pelas Laranjeiras o posto de carrasco ficou vago. Com duas belíssimas atuações no Campeonato Carioca, Richarlison parece ser o principal candidato a ocupar esse posto.

O antigo centro-avante tricolor e atualmente camisa 9 do Atlético Mineiro balançou as redes por 14 vezes contra o Botafogo durante os anos em que defendeu as cores do Flu o que o tornou um dos maiores, ou quem sabe o maior, algoz da história recente do clube alvinegro juntamente com Romário.

Já na nova realidade tricolor o nome que parece substituir Fred neste posto é o de Richarlison. O jovem atacante fez duas boas atuações nos confrontos válidos pelo Campeonato Carioca, marcando três gols. Além dos gols, o camisa 19 foi peça fundamental para a virada do time das Laranjeiras no primeiro confronto do ano.

Além do bom histórico recente, outro fator que deverá servir de motivação ao atacante é a responsabilidade de suprir a ausência de Henrique Dourado que, suspenso, não está em campo. O artilheiro do Brasileirão tomou seu terceiro cartão amarelo no último final de semana, no empate contra o Bahia na Fonte Nova.