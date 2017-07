Jogo Fluminense x Botafogo AO VIVO no Campeonato Brasileiro

Boa noite torcedor ligado na VAVEL.com! Acompanhe agora o tempo real de Fluminense x Botafogo ao vivo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rolará às 21h no Maracanã e você acompanha todos os detalhes aqui!

O último confronto envolvendo essas duas equipes aconteceu ainda no Campeonato Carioca. Na ocasião, ambas as equipes utilizaram time alternativo e a vitória foi do Botafogo com gols de Sassá, Dudu Cearense e Igor Rabello. Richarlison descontou para o tricolor.

FLUMINENSE

ÚLTIMA PARTIDA: Querendo voltar a vencer, o Fluminense foi até a Fonte Nova encarar o Bahia. Pressionado do primeiro ao último minuto de jogo a equipe tricolor ainda saiu na frente do placar com W. Silva, mas sofreu o empate no finalzinho. João Paulo marcou para os donos da casa.

AUSÊNCIAS: Para a partida o Flu não contará com seu principal atacante, Henrique Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Entretanto, a boa notícia para o torcedor tricolor é a volta de Wendel que retorna ao time após cumprir suspensão também por cartões amarelos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Júlio César; Lucas, Henrique, Reginaldo, Mascarenhas; Orejuela, Wendel, Scarpa; W. Silva, Pedro e Richarlison

FIQUE DE OLHO: Muito bem nas duas partidas contra o Botafogo, Richarlison será o homem responsável pelo ataque tricolor nesta quarta-feira.

BOTAFOGO

ÚLTIMA PARTIDA: Em partida surpreendente, o Botafogo sofreu dentro de casa e conseguiu ficar no empate com o Atlético Mineiro. O grande destaque da partida foi o goleiro Jefferson que defendeu pênalti de Rafael Moura e impediu a derrota alvinegra no Nilton Santos.

AUSÊNCIAS: Para a partida o Botafogo não contará com Gatito Fernandez que segue se recuperando de um corte na perna. Entretanto, o bom retorno de Jefferson ao gol alvinegro tranquilizou a torcida.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Jefferson; Arnaldo, Carli, Emerson Silva, Victor Luís; Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes, João Paulo; Pimpão e Roger

FIQUE DE OLHO: Sempre eficiente, Roger foi bem nas duas partidas que disputou contra o Fluminense. O atacante segue balançando as redes para o alvinegro e terá a oportunidade de fazer valer a tão famosa "lei do ex" nesta quarta.