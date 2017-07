Abel Braga elogia entrega do Fluminense em vitória sobre Coritiba

Para Abel, vitória fora de casa pode ser importante para que o time ganhe confiança (Foto: Nelson Perez/FFC)

Sem vencer desde a nona rodada, quando bateu o Avaí na Ressacada e vindo de uma derrota no clássico contra o Botafogo, o Fluminense entrou em campo pressionado para enfrentar o Coritiba no Couto Pereira, neste domingo (16), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas apesar dos resultados negativos que vinha tendo, o time carioca não se mostrou abalado e conquistou os três pontos longe de casa. Segundo o técnico Abel Braga, a garra dos jogadores foi fundamental para voltar a ganhar.

Na entrevista coletiva concedida após a partida, o comandante tricolor fez questão de ressaltar a postura da equipe. ‘’ Nos primeiros 20 minutos fomos abaixo, a gente sabia da postura deles, vieram de bom resultado contra o Avaí. A gente tinha convicção de que faria um bom jogo, então o começo apavorou. Saiu o gol, saiu o outro, ainda estávamos absolutos na partida. Teve pressão da torcida, erramos passes, tivemos contragolpes e poderíamos ter matado o jogo. No segundo tempo, era esperado o Coritiba vir com tudo e defendemos bem. Hoje valeu, o time foi aguerrido, eles se doaram 100%. A vitória foi fundamental pelo nosso momento’’, comentou.

Sobre o futuro do Fluminense no campeonato, Abel pontuou a confiança como ponto crucial para conquistar os resultados. O treinador atribuiu justamente a falta de confiança como fator determinante para a sequência sem vitória que o Tricolor das laranjeiras vinha enfrentando e se demonstrou otimista de que a vitória nos domínios adversários possa voltar a trazer tranquilidade para o time.

‘’Quando um time perde a confiança, é muito difícil ter a reação. Você consegue notar. Sentimos isso contra o São Paulo. Até o jogo passado, não perdíamos há seis jogos, mas não ganhávamos há quatro. O time é de garotos e garoto quer resolver tudo, então tem desconfiança. E no futebol, confiança é tudo, a vitória foi fundamental por isso, o grupo sai daqui confiante. Henrique e Dourado voltam, isso dá mais peso ao time’’, explicou o técnico.

O próximo desafio do Fluminense será na próxima quinta-feira (20), no estádio Giulite Coutinho, diante do Cruzeiro. Os mineiros ocupam a sétima posição com 21 pontos, um a mais que o Flu, nono colocado.