Mercado do vôlei: Fluminense anuncia contratação de Michelle Pavão e renovação de Sassá

Nos preparativos para sua segunda temporada na elite do voleibol nacional, o Fluminense anunciou a contratação da ponteira Michelle Pavão. Além dela, a ponteira/líbero Sassá também confirmou presença na equipe que disputará a Superliga Feminina deste ano, renovando seu contrato por mais uma temporada.

Juntamente com a irmã Monique (atleta do Rio de Janeiro), Michelle iniciou sua vida esportiva no Fluminense, mais especificamente na natação do clube. A ponteira de 1,78 defendeu equipes como Rio de Janeiro, Macaé Sports, Minas, Sesi e Brasília antes de chegar ao Praia Clube, clube que defendeu na última temporada.

Outra notícia importante para o torcedor tricolor foi a renovação de Sassá. A capitã da equipe comandou o Fluminense à conquista do Campeonato Carioca frente ao Rio de Janeiro - que buscava o 13º título consecutivo - além de capitanear o time que retornara ao principal torneio do voleibol nacional após 25 anos.

Com Sassá no comando, o Flu voltou a figurar entre os melhores clubes do vôlei nacional, chegando até as quartas de final da Superliga. O clube carioca foi eliminado pelas vice-campeãs, as atletas do Osasco, mas surpreendeu pela maciça presença de seus torcedores nos jogos, que apoiaram a equipe.