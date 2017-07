Ingressos para Fluminense x Corinthians começam a ser vendidos

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense receberá o Corinthians no Maracanã, no próximo domingo (23), às 16h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sócios já podem fazer o check-in por meio do Portal do Sócio. A venda pela internet, por meio do site do FutebolCard, e nos pontos físicos começa nesta quinta-feira (20), às 10h.

VALORES:

Setor Leste Inferior: R$40 (inteira) / R$20 (meia-entrada)

Setor Sul: R$50 (inteira) / R$25 (meia-entrada)

Setor Norte (visitante): R$50 (inteira) / R$25 (meia-entrada)

PONTOS DE VENDA: (somente em dinheiro)

LARANJEIRAS: Sede Fluminense – Rua Álvaro Chaves, 41

- Dias 20/07 a 22/07: 10h às 20h

- NÃO haverá venda no dia 23, dia da partida

MARACANÃ: Estádio Maracanã - Bilheteria 2

- Dias 20/07 a 22/07: 10h às 17h

- Dia 23/07, dia da partida: 10h até o fim do primeiro tempo

EDSON PASSOS: Estádio Giulite Coutinho - Rua Cosmorama, 200

- Dias 20/07 a 22/07: 10h às 20h

- NÃO haverá venda no dia 23, dia da partida

NITERÓI: Shopping Bay Market - Praça de Alimentação, próximo aos elevadores de acesso - Avenida Visconde do Rio Branco, 360, 3º andar

- Dias 20/07 a 22/07: 10h às 20h

- NÃO haverá venda no dia 23, dia da partida

JACAREPAGUÁ: RioShopping - Loja Torcedor Carioca - Estrada do Gabinal, 313, lojas 116 e 117 - Galeria A

- Dias 20/07 a 22/07: 10h às 20h

- NÃO haverá venda no dia 23, dia da partida

TIJUCA: Loja Hawaii Sports – Conde de Bonfim, 685, loja E/F/G

- Dias 20/07 e 21/07: 10h às 17h

- Dia 22/07: 10h às 14h

- NÃO haverá venda no dia 23, dia da partida

SÃO JOÃO DE MERITI: Loja RVB Sport - Rua Assia Tanus Bedran, 46

- Dias 20/07 a 22/07: 10h às 20h

- NÃO haverá venda no dia 23, dia da partida

ARARUAMA: Loja Fanáticos – Av. Brasil, n° 10 – Loja 112

- Dias 20/07 a 22/07: 10h às 20h

- NÃO haverá venda no dia 23, dia da partida

Venda para sócios

Check-in disponível a partir das 10h do dia 19/07 (quarta-feira) até às 19h do dia 22/07 (sábado). Após o término do check-in, o sócio poderá adquirir o ingresso na bilheteria da Sede do Fluminense e no dia do jogo, na bilheteria do Maracanã.

Os membros do programa Sócio Futebol e sócios do Fluminense que possuem Pacote Futebol, terão seus descontos, de acordo com cada categoria, aplicado no valor do ingresso em todos os setores.

A venda ocorrerá através do Portal do Sócio e o ingresso carregará automaticamente na carteira. Caso o sócio não tenha carteirinha, deverá trocar o voucher pelo ingresso físico em qualquer ponto de venda apresentando documento oficial com foto e CPF. Evite filas, troque seu voucher de forma antecipada.

Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail [email protected] ou do telefone (21) 2122-8040.

Venda online

A partir das 10h do dia 19/07 (quarta-feira) até às 19h do dia 22/07 (sábado). Por meio do site do FutebolCard, com cartão de crédito. Os torcedores que comprarem o ingresso pela internet deverão obrigatoriamente fazer a troca do voucher pelo ingresso físico. É sugerido que a troca seja feita de forma antecipada em qualquer ponto de venda.

Meia-Entrada

Estudantes: possuem o benefício da meia-entrada estudantes de instituições públicas ou particulares do ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação, alunos dos cursos supletivo, pré-vestibular e técnico profissionalizante. (Lei Estadual nº 2.519/1996). Para compra, retirada e acesso ao estádio, DEVE-SE apresentar os seguintes documentos:

- Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada, juntamente a um dos documentos, listados abaixo, que comprovam o direito ao benefício da meia-entrada.

- Declaração escolar referente ao ano letivo vigente, carimbada e assinada pela instituição de ensino;

- Carteirinha escolar com foto e dentro do prazo de validade referente ao ano letivo, carimbada pela instituição de ensino;

- Comprovante de matrícula referente ao ano letivo vigente, carimbado e assinado pela instituição de ensino;

- Declaração escolar emitida eletronicamente pelo site oficial da instituição de ensino, desde que este documento seja carimbado e assinado pela instituição de ensino.

ATENÇÃO: Não serão aceitos documentos estudantis que não estejam relacionados acima.

Jovens de 12 a 21 anos: possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada. (Lei nº 3364/2000).

Adultos de 60 a 64 anos: possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada. (Lei Federal 10.741/2003).

Professores da rede pública municipal de ensino do RJ: possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o holerite referente ao mês vigente e a da carteira funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação e documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada. (Lei nº 3424/02).

OBS.: NÃO serão aceitos para comprovação de escolaridade os seguintes documentos: Boleto de Pagamento da Instituição de Ensino.

Gratuidade

As gratuidades desta partida serão apenas no Setor Leste Inferior. Não haverá gratuidade no Setor Sul.

Fica regulamentado o acesso gratuito às atividades desportivas realizadas em estádios e ginásios localizados no âmbito territorial do Estado do Rio de Janeiro, aos seguintes beneficiários:

a) Menores de 12 (doze) anos de idade acompanhados de responsável;

b) Maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e

c) Pessoas portadoras de necessidades especiais.

Parágrafo único – Os responsáveis e acompanhantes dos beneficiários mencionados neste artigo deverão, obrigatoriamente, possuir ingresso para o mesmo setor, não se estendendo a estes o benefício da gratuidade.