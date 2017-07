Jogo Fluminense x Cruzeiro AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Fluminense x Cruzeiro ao vivo no Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Provável escalação do Fluminense: Júlio César; Lucas, Frazan, Henrique, Mascarenhas; Orejuela, Wendel, Gustavo Scarpa; Richarlison, Wellington, Pedro

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Leo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique e Ariel Cabral; Elber, Thiago Neves e Alisson; Sassá.

Embora a situação mais delicada seja a do sistema defensivo, este não é o único setor em que Abel tem dúvidas para montar a equipe. Na frente, Henrique Dourado ainda tenta se recuperar de um estiramento na coxa esquerda. Nesta terça (18), o Ceifador não foi a campo. Trabalhou apenas na academia. Ele mesmo não soube dizer se terá condições de retornar contra o Cruzeiro.

O técnico Abel Braga já se acostumou a ter a zaga como fonte de dor de cabeça. Desta vez, no entanto, o motivo para a preocupação não é a irregularidade do setor. Quase todos os zagueiros do Fluminense estão entregues ao departamento médico. Dos seis nomes, apenas dois estão em condições de enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta: o capitão Henrique e o jovem Frazan, promovido este ano e que, se for escalado, fará sua quarta partida como profissional.

Sobre o Fluminense, o departamento médico do Clube continua cheio. O último problema foi com o zagueiro Reginaldo. Depois de ser substituído contra o Coritiba, o zagueiro realizou exame de imagem e teve constatado estiramento no músculo posterior da coxa direita. Nogueira, que sofreu entorse no tornozelo esquerdo no mesmo jogo, já iniciou tratamento junto à fisioterapia.

O time escalado por Mano no treino teve Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo, Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Élber, Alisson, Thiago Neves e Sassá. No decorrer das atividades, Mano trocou Sassá por Rafael Marques e usou dele até o final das atividades.

Durante todo o coletivo, o treinador fez pausas para conversar com os jogadores e realinhar a equipe. Ao fim da atividade com os titulares, Sassá e Thiago Neves treinaram cobranças de Pênalti junto aos goleiros Fábio e Rafael.

O treinador cruzeirense comandou um coletivo com mudanças na equipe titular. Henrique, que cumpriu suspensão no último jogo, está de volta ao meio campo. Sassá assumiu o lugar de Rafael Sobis, que cumprirá suspensão. Lucas Romero segue na lateral-direita Ezequiel viaja, mas não começa jogando.

O Cruzeiro realizou o último treinamento nesta quarta-feira (19) antes de viajar para o Rio de Janeiro, para enfrentar o Fluminense, na quinta-feira, às 19h30.