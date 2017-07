Marlon é apresentado no Flu e se coloca à disposição de Abel Braga para encarar o Cruzeiro

Novo reforço ao lado do vice-presidente de futebol Fernando Veiga (Foto: Nelson Perez/Fluminense F.C.)

Após meses de negociação, o lateral-esquerdo Marlon foi oficialmente apresentado no Fluminense nesta quarta-feira (19). O jogador chega por empréstimo até o fim do ano pelo Criciúma. Em coletiva no Centro de Treinamento Pedro Antônio, o novo reforço se mostrou empolgado:

"É um dia muito especial para mim. Estou em um clube com imensa torcida. A responsabilidade será muito grande. Estou muito feliz. Desde quando cheguei, havia encaminhado o apartamento que vou morar. Fiz um trabalho de academia particular. Fiquei feliz, esperando e com ansiedade de fechar a negociação'', resumiu.

O lateral-esquerdo era desejo antigo do Fluminense. Desde o início do ano, o clube demostrou interesse em contar com Marlon, que pertence ao Criciúma. Como o clube catarinense não aceitava o empréstimo, mas sim, a compra definitiva, as conversas esfriaram.

Com a provável saída de Léo para o futebol italiano, o Fluminense se viu obrigado a contratar um lateral. Eis que o nome de Marlon surgiu novamente. Desta vez, a novela teve um desfecho feliz. Na terça-feira (18), o jogador foi anunciado pelo Tricolor: ‘’Eu estava bem tranquilo sobre a negociação. Quem faz a gestão da minha carreira me explicou como ia ser. Fiquei tranquilo esperando’’, explicou o novo camisa 6.

Registro de Marlon no BID

O nome de Marlon já apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) nesta quarta-feira e, portanto, tem condições de atuar na partida contra o Cruzeiro, que acontece nessa quinta (20), em Edson Passos. Como foi integrado ao grupo apenas na terça, a probabilidade é que ele inicie a partida no banco de reservas:

''Tenho condições de atuar, sim, vinha treinando. Se o Abel precisar, estou pronto para ajudar. Quando ele quiser'', afirmou.

O novo camisa 6 do Flu citou também suas características como lateral: ''Sou ofensivo, é a minha principal virtude. Gosto de dar assistências aos atacantes'', resumiu.

Com opção de compra, Marlon ficará no Fluminense por empréstimo até o dia 31 de dezembro de 2017.

Ficha técnica:

Nome: Marlon Rodrigues Xavier

Posição: lateral-esquerdo

Data e local de nascimento: 20/05/1997, em Cascavel (PR)

Idade: 20 anos

Clubes anteriores: Criciúma