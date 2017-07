Fluminense recebe Cruzeiro em busca da segunda vitória consecutiva e por vaga no G-6

INCIDENCIAS: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser realizada no estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro, às 19h30 (de Brasília).

O Fluminense recebe o Cruzeiro na noite desta quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no estádio Giulite Coutinho, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Coritiba fora de casa, o Tricolor tem pela frente a Raposa que não perde há três jogos e vem de um empate contra o Flamengo no Mineirão.

Fluminense e Cruzeiro estão próximos na tabela, com diferença apenas de um ponto, e ambos querem terminar a rodada no G-6. A Raposa está em sétimo lugar com 21 pontos, enquanto o Flu é o décimo com 20.

Em 2016, Fluminense e Cruzeiro se enfrentaram no estádio Giulite Coutinho. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Cícero e Marcos Junior. Na época, o jogo marcou a primeira partida do Flu no estádio do América, iniciando a parceria entre os clubes.

A partida contra o Cruzeiro marca também o reencontro do Fluminense com um velho conhecido: Thiago Neves. Agora na Raposa, o meia vai enfrentar o ex-clube pela 6ª vez na carreira e, até então, nunca perdeu - foram cinco jogos, três vitórias e dois empates, além de ter marcado dois gols.

Com desfalques, dúvidas e reforço, Abel tem dificuldade para escalar Fluminense

Apesar da vitória contra o Coritiba na rodada anterior, o técnico Abel Braga ganhou mais dor de cabeça: Reginaldo se lesionou e está fora do jogo contra o Cruzeiro, enquanto Nogueira, que também saiu do jogo contra o Coxa por lesão, é dúvida. Além deles, o artilheiro Henrique Dourado ainda segue se recuperando de dores no púbis e continua como dúvida.

Por outro lado, Henrique retorna de suspensão automática e deve ter Frazan como dupla de zaga, caso Nogueira não tenha condição de jogo. No ataque, Abel Braga deve fazer a manutenção de Pedro se Henrique Dourado não tiver condição.

Mas nem só de notícias ruins vive o treinador do Fluminense. Nesta quarta-feira (19), o clube apresentou o lateral-esquerdo Marlon, que chegou por empréstimo do Criciúma. O jogador já foi registrado no BID e estará a disposição para o jogo contra o Cruzeiro.

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Sem Ábila e Sóbis, mas com retorno de Henrique, Mano define Cruzeiro

Assim como Abel Braga no Fluminense, Mano Menezes também tem problemas com desfalques. O treinador não poderá contar com o atacante Ábila, que negocia sua saída para o Boca Juniors, da Argentina, e também não terá Rafael Sobis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já Elber, com desgaste muscular, é dúvida.

Porém, Mano também recebeu boas notícias. O volante Henrique e o lateral-direito Ezequiel estão de volta. O primeiro, capitão do time, será titular contra o Fluminense. Outro jogador que reapareceu na lista de relacionados do treinador foi Raniel, que já ganhou algumas chances no ano.

Thiago Neves reencontra Fluminense e busca manter invencibilidade contra ex-clube

Thiago Neves tem pela frente um velho conhecido: o Fluminense. Porém, enfrentar o Tricolor não é novidade para o meia. Já foram cinco confrontos com três vitórias e dois empates, além de dois gols marcados. O jogador nunca perdeu para o ex-clube.

Quando Thiago Neves enfrentou o Fluminense, pela primeira vez, ainda não tinha jogado pelo clube. O meia era atleta do Paraná, clube que o revelou. Os outros quatro duelos foram com a camisa do Flamengo. O meia já tinha tido duas passagens pelo Flu.

Thiago Neves já marcou dois gols contra o Fluminense. O primeiro foi pela semifinal da Taça Rio, marcando o gol do Flamengo no empate por 1 a 1 no tempo normal (nos pênaltis, deu Fla). O segundo, foi pelo returno do Brasileirão de 2011, na vitória do rubro-negro por 3 a 2.