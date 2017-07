Fluminense e Under Armour lançam novos uniformes; veja fotos

Foto: Marcello Neves/VAVEL

No dia em que completa 115 anos, o Fluminense lançou a nova linha de uniformes para a temporada 2017/18, na manhã desta sexta-feira (21), no Shopping Rio Sul, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

O evento foi realizado na loja oficial da Under Armour, o novo fornecedor de material esportivo do clube, e contou com a presença de Gustavo Scarpa, Wendel e Sornoza, que deram autógrafos e tiraram fotos com os torcedores que compraram as novas camisas.

A Under Armour se baseou no uniforme do Fluminense dos anos 70, lembrando o que era utilizado pela 'Máquina Tricolor'. As camisas são simples. O primeiro uniforme tem a camisa toda tricolor e com listras até nas mangas, enquanto o segundo uniforme tem a camisa toda branca, sem nenhum detalhe na gola ou mangas, e o número da cor verde.

Confira as fotos abaixo:

Fotos: Marcello Neves e Bruna Alvarado/VAVEL