Na estreia do novo uniforme, Flu recebe desfalcado Corinthians no Maracanã de olho no G-6

INCIDENCIAS: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, jogo a ser realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h (de Brasília).

Para fechar o fim de semana de comemorações de aniversário, o Fluminense recebe o Corinthians, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca a estreia do novo uniforme tricolor, lançado na última sexta-feira (21), em parceria com a Under Armour.

O Fluminense busca se aproximar do G-6 e para isso deve contar com o retorno do artilheiro Henrique Dourado, que voltou a ser relacionado, no entanto a titularidade não é garantida.

Já o Corinthians terá desfalques importantes. Jadson, com lesão no pulmão, desfalca por 30 dias; Marquinhos Gabriel, reserva imediato, está suspenso; fora de campo, o técnico Fábio Carille continua de fora e o auxiliar Leandro Silva, o Cuca, vai comandar o time.

De roupa nova e com Henrique Dourado relacionado, Flu encerra preparação para confronto contra o Corinthians

O torcedor do Fluminense que for ao Maracanã neste domingo verá algumas novidades em campo. A principal dela esteticamente será o novo uniforme tricolor, lançado na última sexta-feira (21), e o patrocínio da Thinkseg na barra traseira. Em campo, o time pode ter o retorno do artilheiro Henrique Dourado, que foi relacionado para o jogo e será opção.

Com lesão no púbis, Henrique Dourado desfalcou o Fluminense contra o Botafogo, Coritiba e Cruzeiro. Apesar de relacionado, a titularidade não é garantida e é bem provável que o artilheiro comece no banco, com Pedro sendo o substituto entre os titulares.

Além de Henrique Dourado, outra novidade entre os relacionados foi o lateral-esquerdo Marlon, contratado recentemente por empréstimo junto ao Criciúma.

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Com desfalques importantes, Corinthians busca reencontrar vitória após dois empates seguidos

Sem vencer há duas rodadas, o Corinthians chega ao Rio de Janeiro com desfalques importantes para enfrentar o Fluminense. Em busca de reabilitação, o Timão não poderá contar com Jadson, lesionado por 30 dias, e nem Marquinhos Gabriel, seu reserva imediato, por suspensão.

Fora de campo, o técnico Fábio Carille também desfalca o Timão. O treinador, que acompanhou o funeral do seu sogro recentemente, dará lugar ao auxiliar Leandro Silva, o Cuca. A primeira decisão do auxiliar foi decidir o substituto de Jadson: Giovanni Augusto. Assim, a equipe continua no mesmo padrão de jogo. Giovanni disputava vaga com Pedrinho.

Na defesa, Pedro Henrique foi confirmado como substituto de Pablo, que tem um estiramento na coxa direita e desfalca o time por cerca de seis semanas.