Fluminense embarca para Quito com duas mudanças na lista de inscritos da Sul-Americana

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Após a derrota para o Corinthians no Maracanã, o Fluminense virou a chave e viajou para Quito na manhã desta segunda-feira (24), para se preparar para o jogo de volta contra a Universidad Católica, na quarta-feira (26), às 19h15 (de Brasília), no estádio de Atahualpa, pela Copa Sul-Americana.

Na lista dos relacionados, duas novidades: o lateral-esquerdo Marlon, contratado por empréstimo junto ao Criciúma, e o atacante Peu, revelação de Xerém que se destacou no STK Samorín, da Eslováquia, no projeto Flu Europa.

O Fluminense fez as mudanças na última semana. O lateral-esquerdo Marlon entrou na vaga deixada por Wellington Silva, que foi vendido ao Bordeaux, da França, e o atacante Peu entrou na vaga de Lucas Fernandes, que foi emprestado para o Atlético-PR.

Recentemente a Conmebol alterou para seis o número de alterações que cada clube pode fazer na lista de inscritos da Libertadores e da Sul-Americana. No fim de junho, o Flu já tinha feito quatro mudanças: entraram o lateral-esquerdo Mascarenhas, o volante Marlon Freitas, o meia Luquinhas e o atacante Matheus Alessandro. Saíram Osvaldo (negociado com o Sport), Maranhão (emprestado à Ponte Preta), Danielzinho (emprestado ao Oeste-SP) e Luiz Fernando (por lesão no joelho).

O Fluminense venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 4 a 0, e tem a vantagem do empate para se classificar às oitavas de final da Copa Sul-Americana.