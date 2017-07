Bordeaux desiste da contratação após exames médicos e Wellington Silva retorna ao Fluminense

Foto: Nelson Perez/Fluminense F.C.

A transferência do atacante Wellington Silva junto ao Bordeaux sofreu uma reviravolta na manhã desta terça-feira (25). O clube francês anunciou a desistência da contratação após avaliação médica do atleta. O motivo teria sido uma inflamação no púbis, detectada nos exames. Com isso, Wellington retorna ao Fluminense, que ainda não havia rescindido seu contrato.

A negociação aconteceu após o Bordeaux manifestar interesse no jogador de 24 anos. Detentor dos direitos econômicos por conta de uma cláusula contratual, o Arsenal, ex-clube de Wellington Silva, seria o intermediário na transferência, exercendo seu direito de recompra para então revender o atleta ao time francês. O próprio Bordeaux seria responsável pelos valores pagos ao clube inglês e ao Fluminense, que girariam em torno de 13 milhões de reais (4 milhões de euros).

O representante do atleta, Alexandre Soares, alegou que Wellington Silva está bem fisicamente. Em nota divulgada pelo tricolor, ele afirmou que o atacante está apto para atuar, porém, o clube francês optou por não concretizar a contratação. Vale lembrar que Wellington se recuperou de uma lesão no púbis recentemente, e que seu histórico acusa problemas no local.

Com o insucesso na transferência, o jogador volta ao Brasil ainda nesta semana para se reapresentar ao Fluminense e realizar novos exames médicos, já que tinha condições de jogo antes de viajar à França.

Revelado em Xerém, em julho de 2016 Wellington Silva voltou ao Fluminense após uma transação sem custos com o Arsenal. No entanto, o clube inglês propôs uma cláusula com duração de um ano ao tricolor, na qual poderia negociar o atacante caso houvesse interesse de outra equipe. Wellington tem contrato com o Flu até o fim de 2020.

Confira na íntegra a nota oficial do Fluminense:

"A transferência do meia atacante Wellington Silva, do Fluminense, para o Bordeaux, da França, não se concretizou por conta de uma questão médica, como esclarece Alexandre Soares, representante do atleta.

"Durante os exames médicos foi detectada uma pequena inflamação no púbis. Não é nada sério e o atleta está apto a atuar, mas o clube francês optou por não prosseguir com a contratação", explicou Soares.

Wellington, que teria seus direitos econômicos adquiridos pelo Arsenal, da Inglaterra, e repassados ao Bordeaux, retorna ao Rio imediatamente e se reapresenta ao Fluminense ainda esta semana.

O departamento médico do clube irá fazer uma reavaliação física do jogador, uma vez que Wellington estava clinicamente apto a atuar quando deixou o Brasil."