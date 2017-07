Com grande vantagem, Flu volta a Quito para enfrentar Universidad Católica-EQU

INCIDENCIAS: Jogo de volta válido pela 2ª fase da Copa Sul-Americana 2017, partida a ser realizada no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, no Equador, às 19h15 (de Brasília).

Após golear no jogo de ida, o Fluminense retorna a Quito para enfrentar a Universidad Católica (EQU), às 19h15 (de Brasília), no estádio Olímpico de Atahualpa, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Com a vitória de 4 a 0 na ida, o Tricolor pode perder por até três gols de diferença ou empatar que garante vaga nas oitavas de final contra o vencedor de Emelec e LDU.

O Fluminense não tem boas lembranças das últimas visitas em Quito. O Tricolor foi derrotado pela LDU nos confrontos válidos pelas finais da Libertadores, em 2008, e da Sul-Americana, em 2009, e depois não conseguiu reverter o resultado no Maracanã.

Com mudanças e desfalques, Flu se prepara para enfrentar a altitude de Quito

O Fluminense viajou para Quito na manhã da última segunda-feira (24) para se acostumar com a altitude do local. Na terça-feira (25), o elenco tricolor fez treinamento de reconhecimento do campo do estádio Olímpico de Atahualpa.

Para a partida de volta contra a Universidad Católica, o Fluminense terá mudanças na equipe titular. Gustavo Scarpa foi poupado por desgaste físico e não viajou com a equipe. Na lateral-direita, também por desgaste, Lucas não joga. Já Renato, que deveria ser o reserva imediato, se lesionou contra o Corinthians, no domingo (23), e virou dúvida.

Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Lanterna e de técnico novo, Universidad Católica precisa de virada histórica para conseguir classificação

A Universidad Católica tem uma missão muito difícil. Precisa reverter uma goleada de 4 a 0, mas apostará na altitude de Quito para conseguir fazer história. Porém, precisa superar também sua crise interna, já que ocupam a lanterna do Torneio Clausura.

Na última semana, a equipe equatoriana mudou de treinador. Após oito anos no cargo de técnico, Jorge Célico aceitou a proposta para trabalhar como diretor geral das categorias de base da Federação Equatoriana de Futebol (FEF). O uruguaio Gustavo Díaz foi contratado para ser o substituto e fará sua estreia justamente contra o Fluminense.