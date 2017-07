Fluminense bate Universidad Católica (EQU) em Quito e garante vaga nas oitavas da Sul-Americana

INCIDENCIAS: Jogo de volta válido pela 2ª fase da Copa Sul-Americana. Partida realizada no estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, no Equador.

O Fluminense confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana após vencer a Universidad Católica (EQU) por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (26). Henrique Dourado marcou mais uma vez e se tornou o vice-artilheiro da competição e Marlon Freitas marcou o gol da vitória.

Com a vitória, o Fluminense fechou a classificatória com placar agregado de 6 a 1. Já classificado, agora o Flu aguarda o vencedor do duelo entre Bolívar e LDU. No primeiro jogo, o Bolívar venceu por 1 a 0 e agora joga pelo empate para garantir a classificação.

Cifuentes abre o placar para a Católica, mas Henrique Dourado empata para o Flu

A Universidad Católica (EQU) começou pressionando o Fluminense e tentando se aproveitar do fator altitude. Logo com apenas dois minutos de jogo, López recebeu na entrada da área e chutou cruzado, mas Júlio César se esticou todo para salvar o Flu.

Com o controle do jogo no começo, a Universidad Católica (EQU) não demorou para abrir o placar. Aos 17 minutos, após cobrança de escanteio, Cifuentes aproveitou o cruzamento e, sem querer, abriu o placar no estádio Olímpico de Atahualpa.

Após abrir o placar, a Universidad Católica (EQU) criou oportunidades para ampliar o placar, mas parou em Júlio César. Na primeira, aos 32 minutos, Ibarra recebeu na esquerda e arriscou a finalização, mas o goleiro tricolor defendeu. Depois, aos 33, Prado recebeu de Cifuentes e chutou cruzado, mas o goleiro se esticou todo para salvar. Aos 35, Cifuentes finalizou por cima. Por fim, aos 36, o artilheiro equatoriano perdeu nova oportunidade, desta vez de cabeça.

Mas já dizia o ditado: "Quem não faz, leva". Aos 38 minutos, numa das poucas vezes que teve oportunidade de atacar, o Fluminense aproveitou. Marcos Junior cobrou falta para área, Henrique desviou e o goleiro Galíndez deu rebote. Henrique Dourado aproveitou a sobra e empatou o jogo.

Henrique Dourado é o vice-artilheiro da Copa Sul-Americana com 4 gols (Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Fluminense vira e confirma classificação para próxima fase da Sul-Americana​

Cirúrgico, o Fluminense voltou para o segundo tempo sem precisar de muitas chances para virar o jogo. Aos 15 minutos, Richarlison recebeu na entrada da área e serviu Marlon Freitas para colocar o Flu em vantagem na partida.

A Universidad Católica (EQU) sentiu a virada do Fluminense e foi para o ataque, deixando espaços na defesa para o contra-ataque tricolor. Aos 22 minutos, Marcos Calazans recebeu de Richarlison dentro da área e na saída do goleiro Galíndez tocou para Renato Chaves finalizar, mas a defesa desviou o chute. No minuto seguinte, Calazans quase surpreendeu com chute forte da fora da área, mas Galíndez defendeu.

Depois de pressionar e não conseguir marcar o terceiro, o Fluminense começou a trabalhar mais a bola e fazer o relógio correr. Já a Universidad Católica (EQU) sentiu o golpe e não conseguiu reagir.