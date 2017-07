Pedro Abad confirma permanência de Abel Braga no Fluminense; técnico enfrentará o Sport

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Na tarde desta segunda-feira (31), o presidente Pedro Abad concedeu entrevista coletiva no CT e confirmou que Abel Braga continua no cargo de treinador do Fluminense. Apesar da perda do filho João Braga, de 20 anos, o técnico vai seguir em frente com o trabalho.

"A gente se preparava para o jogo quando aconteceu a tragédia. Pedi à CBF o adiamento. Não havia clima. Procuramos dar apoio possível ao treinador e à família. Conversei ontem com o treinador, ele deixou claro que o trabalho continua. Ele deixou claro que vai ao jogo na quarta-feira contra o Sport", disse o presidente.

Pedro Abad ressaltou que deixou Abel à vontade para ficar com a família o tempo que fosse necessário, mas o treinador - mesmo em meio a toda a situação - se mostrou preocupado com o jogo contra a Ponte Preta e com a continuidade do trabalho.

"O ocorrido foi por volta de 12h30. Antes de ir para casa do Abel, resolvi a questão burocrática do jogo. Ele me viu e perguntou como seria o jogo. Falei a ele que havia providenciado o adiamento. Ele sempre pensou no Fluminense. Ontem, ele me falou que ia ao jogo. Falei que não havia pressa", afirmou.

Abel Braga recusou folga e comanda o treinamento do Fluminense nesta segunda-feira. Na quarta-feira (2), o treinador comanda a equipe diante do Sport, em Recife, pelo Brasileirão. A delegação viaja na terça-feira, mas o presidente Pedro Abad recomendou que o técnico viajasse na quarta, pela manhã, para ficar mais tempo com a família.