Fluminense reencontra LDU nas oitavas de final da Sul-Americana

Foto: VAVEL.com

Foi definido na noite desta quarta-feira (2) o adversário do Fluminense nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pela frente, o Tricolor terá um velho conhecido com más lembranças: a LDU, do Equador. O jogo de ida será no Rio de Janeiro e a volta em Quito, ainda sem datas definidas.

Fluminense e LDU já se enfrentaram pela Copa Sul-Americana anteriormente. Em 2009, as equipes fizeram a final da competição, um ano depois de decidirem a Libertadores. No final das contas, deu LDU mais uma vez.

Na história do confronto, o Fluminense leva vantagem, embora tenha terminado vice-campeão duas vezes para a equipe equatoriana. São três vitórias do Flu, contra duas da LDU e um empate. O Tricolor fez sete gols e sofreu seis.