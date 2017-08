Fluminense divulga número de ingressos vendidos para duelo contra Atlético-GO

Google Plus

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Após o empate contra o Sport, na Ilha do Retiro, na última quarta-feira, dia 2, o Fluminense volta a campo, dessa vez no Maracanã, para enfrentar o Atlético Goianiense. A partida será realizada no próximo sábado, dia 5, às 19h.

Com ingressos sendo vendidos a R$40 reais a inteira e R$20 a meia-entrada, o Fluminense informa que oito mil unidades foram compradas.

As vendas pelo site começaram na quarta-feira, dia 2, e se encerram nesta sexta-feira, dia 4, às 23h50.

Confira os pontos de vendas:

Laranjeiras: Sede Fluminense – Rua Álvaro Chaves, 41 – Dia 2/8 (quarta-feira) à 4/8 (sexta-feira) das 10h às 20h;

Maracanã: Bilheteria 2 – Dia 2/8 (quarta-feira) à 4/8 (sexta-feira) das 10h às 17h. Dia 5/8, sábado, das 10h ao final do primeiro tempo;

Nova Iguaçu: Shopping Nova Iguaçu: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 Bairro da Luz - Loja Oficial Fluminense FC 4o andar - Dia 2/8 (quarta-feira) à 4/8 (sexta-feira) das 10h às 17h;

Niterói: Shopping Bay Market – Praça de Alimentação (Prox. elevadores) - Av. Visconde do Rio Branco, 360, 3º andar - Centro – Dia 2/8 (quarta-feira) à 4/8 (sexta-feira) das 10h às 17h;

Araruama: Loja Fanáticos – Av. Brasil, n° 10 – Loja 112 – Araruama – Dia 2/8 (quarta-feira) à 4/8 (sexta-feira) das 10h às 17h;

Jacarepaguá: RioShopping - Loja Torcedor Carioca - Estrada do Gabinal, 313, lojas 116 e 117 - Galeria A – Dia 2/8 (quarta-feira) à 4/8 (sexta-feira) das 10h às 17h;

Maracanã (bilheterias 1 e 3): dia 5/8 das 15h ao final do primeiro tempo;

Torcida Visitante – Apenas em dinheiro

Setor Norte R$40. Não há setores com torcida mista.

Maracanã: Acesso E - Dia 5/8, sábado, das 17h até o término do primeiro tempo.