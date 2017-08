Em noite de homenagens a Abel, Flu vence Atlético-GO no Maracanã e encerra jejum como mandante

INCIDENCIAS: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Em noite de homenagens ao técnico Abel Braga, o Fluminense venceu o Atlético-GO por 3 a 1, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória encerrou um jejum de sete rodadas sem vencer como mandante e fez o Tricolor subir seis posições na tabela.

Antes do início do jogo, a torcida tricolor homenageou o técnico Abel Braga, que perdeu o filho mais novo na semana passada. Em campo, o Fluminense não teve muita dificuldade e venceu o Atlético-GO com gols de Wendel, Wellington Silva e Henrique Dourado.

A torcida tricolor apoiou o técnico Abel Braga durante o jogo. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Com a vitória sobre o Atlético-GO, o Fluminense subiu para a oitava posição com 25 pontos. Já o Dragão, com mais uma derrota no Brasileirão, segue na lanterna com apenas 12 pontos.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Santos, segunda-feira (14), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Antes, enfrenta a Ponte Preta, em Campinas, em partida adiada válida pela 17ª rodada. Já o Atlético-GO, volta a campo no sábado (12), contra o Coritiba, no Olímpico, às 16h.

Flu sai na frente, leva o empate, mas vai para o intervalo com vantagem

Jogando em casa diante do lanterna do Brasileirão, o Fluminense não demorou muito para abrir o placar. Aos 14 minutos, Wellington Silva fez a festa com a defesa do Atlético-GO pela direita, caiu na área, mas Wendel deu sequência e marcou o primeiro gol da noite no Maracanã.

Wendel marcou o 3º gol dele no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Na frente no placar, o Fluminense relaxou defensivamente, como de costume em 17 das 18 rodadas disputadas até o momento. Aos 23 minutos, Walter dominou dentro da área e tocou para Paulinho, o meia aproveitou a falha do zagueiro Henrique e soltou a bomba para empatar o jogo no Maracanã.

Apesar do susto, o Fluminense não teve muito trabalho durante o primeiro tempo. Passou a ter menos ainda depois dos 33 minutos, quando Matheus Alessandro lançou Wellington Silva na direita e o atacante carregou para o meio para acertar bela finalização da entrada da área e desempatar o jogo.

Wellington Silva marcou pela 1ª vez após a negociação com o Bordeaux, da França, não ter sido concluída. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Henrique Dourado decide e Flu vence como mandante após dois meses

Sem dar muito susto no primeiro tempo, o Atlético-GO começou assustando na etapa final e por pouco não empatou o jogo aos 11 minutos. Andrigo recebeu cruzamento de Walter, mas a finalização foi para fora. O Fluminense resolveu responder na mesma moeda. No minuto seguinte, aos 12, Marlon foi lançado na esquerda e cruzou para Henrique Dourado, no meio da área, acertar o chute no canto e ampliar para o Flu.

Henrique Dourado virou o artilheiro do ano com 24 gols (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O gol de Henrique Dourado animou o Fluminense que por pouco não transformou o resultado em goleada aos 21 minutos, quando Wellington Silva avançou em velocidade pela direita e achou Marlon Freitas na entrada da área, mas o chute do volante parou em grande defesa do goleiro Felipe Garcia.

Superior em campo pelo futebol, o Fluminense passou a ficar em superioridade numérica quando Roger Carvalho deixou o campo com dores e o Atlético-GO não tinha mais substituições para realizar. Assim, restou ao Flu fazer o tempo passar e comemorar a vitória ao término do jogo.