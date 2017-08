Calazans rompe ligamento cruzado do joelho direito e está fora da temporada

Foto: Reprodução

Em meio a uma noite de emoções com a vitória sobre o Atlético-GO e as homenagens à Abel Braga no último sábado (5), o Fluminense teve uma notícia ruim: o atacante Marcos Calazans, de 21 anos, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e precisará passar por cirurgia, voltando aos gramados apenas em 2018. O jogador já se encontra em tratamento pré-operatório.

Calazans levou uma pancada e até tentou voltar ao jogo, mas não conseguiu e foi substituído aos 25 minutos do primeiro tempo. O jogador deixou o Maracanã com a perna imobilizada e caminhando de muletas.

"Os problemas surgem. Perco jogador até sem ser por falta grosseira. Calazans tomou uma pancada no joelho, torceu e caiu do meu lado. Tinha readquirido a titularidade e provavelmente vamos perdê-lo", comentou o técnico Abel Braga após o jogo.

A reclamação do técnico Abel Braga se deve ao fato do grande número de lesões graves no Fluminense em 2017. Calazans será o oitavo que precisará passar por cirurgia. Além dele, Gum, Renato Chaves, Pierre, Luiz Fernando, Marquinho, Sornoza e Felipe já foram operados.

Dentre os jogadores já operados, Luiz Fernando, Marquinho e Felipe só voltam em 2018; Calazans agora faz parte deste grupo. Por outro lado, apenas Renato Chaves foi o único que voltou a jogar - Sornoza está próximo de retornar também.

Sem Calazans, Matheus Alessandro deve ganhar mais oportunidades na equipe principal. O atacante entrou bem na partida contra o Atlético-GO e deu assistência para Wellington Silva marcar o segundo gol do Fluminense no jogo.