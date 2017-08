Data marcada: Fluminense abre confronto contra LDU em setembro no Maracanã

Foto: VAVEL.com

A Conmebol divulgou as datas e horários das partidas de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos de ida começam entre os dias 22 de agosto e 14 de setembro, enquanto os de voltam estão marcados entre os dias 12 e 21 de setembro.

Por falta de espaço no calendário durante o mês de agosto, o Fluminense abre o confronto contra a LDU no dia 14 de setembro, às 19h15 (de Brasília), no Maracanã. O jogo de volta, em Quito, acontece na semana seguinte, dia 21, no mesmo horário.

O Fluminense superou a Universidad Católica de Quito na fase anterior e agora tem outro velho conhecido do mesmo local: a LDU, que por sua vez superou o Bolívar nos pênaltis. Ambos decidiram a Copa Sul-Americana em 2009 e os equatorianos levaram a melhor de novo, assim como no ano anterior na final da Libertadores.

Na história do confronto o Fluminense leva vantagem, embora tenha terminado vice-campeão duas vezes para a equipe equatoriana. São três vitórias, contra duas da LDU e um empate. O Tricolor fez dez gols e levou também dez.