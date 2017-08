Fluminense anuncia uruguaio Leo Percovich como novo técnico do Sub-20

Foto: Divulgação

O Fluminense anunciou na manhã deste sábado (12) a contratação do técnico uruguaio Leo Percovich. O treinador de 48 anos que já teve passagens pela Premier League, MLS e La Liga vai comandar a equipe Sub-20. Antes, porém, vai fazer parte da comissão técnica de Abel Braga na equipe principal durante um mês.

O novo treinador do Sub-20 do Fluminense possui licença UEFA Pro, a maior possível na Europa. Foi auxiliar técnico e preparador físico de goleiros no Middlesbrough FC durante sua passagem na Premier League. Percovich também teve passagem pela MLS onde trabalhou no Chicago Fire, Toronto FC, Chivas USA e Colorado Rapids, e na Espanha onde foi auxiliar de José Mourinho no Real Madrid.

Antes de assumir o time de base, o novo treinador ficará um mês fazendo parte da comissão do técnico Abel Braga e participará de um processo de aproximação ainda maior da base com o futebol profissional, alinhando procedimentos de treinamentos técnicos e táticos. A presença de Percovich entre os profissionais faz parte do projeto de integração total entre todas as categorias do futebol tricolor.

Enquanto Leo Percovich fizer parte da comissão técnica de Abel Braga na equipe principal do Fluminense, o interino Celso Martins continuará no comando da equipe Sub-20. Atualmente, os 'Moleques de Xerém' disputam o Campeonato Brasileiro da categoria e já estão na segunda fase da competição.