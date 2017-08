Flu tem bom retrospecto jogando na segunda-feira e venceu Atlético-MG em 2016; saiba mais

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Pela terceira vez no Campeonato Brasileiro 2017 o Fluminense joga na noite de segunda-feira. Desta vez o adversário será o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), no Maracanã. Nos últimos dois jogos, contra Chapecoense e Santos, respectivamente, dois empates.

Na história do Campeonato Brasileiro, o Fluminense já fez 91 jogos na segunda-feira, tendo conquistado 48 vitórias, 25 empates e apenas 18 derrotas. O último desses jogos foi contra o Santos, na 20ª rodada do Brasileirão deste ano, no empate sem gols no Pacaembu.

Em 2016, Fluminense e Atlético-MG se enfrentaram numa noite de segunda-feira, no estádio Giulite Coutinho. O jogo marcou o reencontro de Fred com o Flu pela primeira vez após ter ido para o Galo. Na ocasião, melhor para o Tricolor que venceu por 4 a 2, com grande atuação de Gustavo Scarpa.

Neste ano, o Fluminense já fez dois jogos no horário de segunda-feira a noite. No primeiro, empatou com a Chapecoense por 3 a 3, no Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro. No segundo, empate sem gols com o Santos, no Pacaembu, em São Paulo.