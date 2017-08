Fluminense e Atlético-MG se enfrentam em busca de aproximação do G-6

INCIDENCIAS: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, partida a ser realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 20h (de Brasília).

Sonhando com vaga no G-6, Fluminense e Atlético-MG se enfrentam na noite desta segunda-feira (21), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor quer manter a invencibilidade construída nos últimos quatro jogos, enquanto o Galo tenta se encaixar sob o comando de Rogério Micale.

Mais uma vez o Fluminense vai reencontrar Fred, mas desta vez o camisa 9 deve ficar no banco, já que está se recuperando de lesão. Será o terceiro jogo desde que o centroavante deixou o clube em 2016. Nos dois anteriores, duas vitórias do Flu, com cinco gols pró e três contra.

No primeiro turno, o Fluminense venceu o Atlético-MG no estádio Independência por 2 a 1, com gols de Richarlison e Henrique Dourado. Foi a primeira vez que o Flu venceu o Galo no local.

Flu completa três meses sem Sornoza e Abel repete escalação

No dia 21 de maio, pela 2ª rodada do primeiro turno, o Fluminense venceu o Atlético-MG no Independência, mas viu o meia Sornoza sofrer uma grave lesão e desfalcar a equipe pelo resto do turno. Nesta segunda, o equatoriano completa três meses lesionado, mas já está bem próximo do retorno.

Apesar de Sornoza estar próximo de retornar aos gramados, ficará de fora do jogo contra o Galo, completando assim um turno inteiro do Brasileirão como desfalque. Com isso, Abel vai repetir a escalação dos últimos jogos.

"Sornoza se encontra bem, mas por vezes sente o ritmo. Para este jogo, ainda não deve fazer parte do grupo. Se mantivermos os 11, seria a primeira vez (que repetimos o time) na rodada 21. É algo surreal", disse Abel durante coletiva.

O Fluminense não perde no Brasileirão há quatro rodadas, tendo conquistado três empates. É o time que mais empatou na competição (9 vezes). Será o terceiro jogo do Flu na segunda-feira. Nos dois anteriores foram dois empates (contra Chapecoense e Santos, respectivamente).

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Com desfalques e novidades, Micale define time que enfrentará o Fluminense

O Atlético-MG terá desfalques e novidades para o confronto diante do Fluminense. O zagueiro Gabriel, com dores na costela, está de fora do jogo. Por outro lado, o zagueiro Erazo será novidade. O reserva imediato seria Felipe Santana, mas foi vetado com dores musculares, abrindo espaço para o zagueiro equatoriano.

No ataque, Robinho ficará no banco de reservas, assim como Fred, que acabou de se recuperar de lesão. Micale optou por manter Rafael Moura como titular após a boa atuação diante do Flamengo. Assim como Fred, o 'He-Man' vai reencontrar o Flu. Ambos defenderam o clube carioca em 2011.

A última novidade no Atlético-MG será Roger Bernardo, que deve começar como titular ao lado de Yago e Elias no meio-campo. Os dois primeiros ganham chance por conta das ausências de Adilson e Rafael Carioca, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.