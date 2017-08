Antes contestado, Dourado espanta de vez fantasma de Fred

Foto: Reprodução/Fluminense FC

Após um início conturbado, Henrique Dourado consolida seu trabalho ultrapassando os números de Fred, referência quando o assunto é camisa 9 do Fluminense. O Ceifador, que já havia extinguido a Fredependência, inicia seu caminho para criar sua própria história com a camisa tricolor.

O início da trajetória de Dourado com a camisa do Fluminense é famoso, contratado para suprir a ausência de Fred e criticado pelas más exibições no começo. Agora, cerca de um ano depois de sua chegada ao clube das Laranjeiras, Dourado se consolida como a principal figura do ataque tricolor e faz temporada superior ao do antigo camisa 8

Nesta temporada, Dourado esteve presente em 40 jogos do tricolor e marcou 24 gols enquanto Fred esteve presente em 36 partidas do Galo mineiro e balançou a rede em 23 oportunidades. Esses números, no entanto, podem ser ainda mais valorizados quando notamos que maior parte dos gols marcados por Fred se deu no Campeonato Mineiro enquanto Dourado tem maior número de gols marcados no Brasileirão, campeonato de maior nível técnico.

Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Apesar da supremacia momentânea nos números (já que a temporada ainda está em andamento), Dourado ainda precisa de 10 gols caso queira chegar ao número recorde de Fred com a camisa do Fluminense em uma temporada (34 gols em 2011). Este número, no entanto, não parece nem de longe impossível devido ao grande momento vivido pelo Ceifador.

A comparação entre os dois atacantes, entretanto, não passa apenas de uma brincadeira com os números, mas, carrega de certa forma uma importância sentimental ao torcedor tricolor que já tem seu novo matador, que une os mesmos atributos do antigo: faro de gol, carisma e liderança dentro de campo.