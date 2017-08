Jogo Fluminense x Atlético-MG AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017

A arbitragem do confronto Fluminense x Atlético-MG ao vivo fica por conta de Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP). Ele terá como auxiliares Rogerio Pablos Zanardo e Herman Brumel Vani, ambos também paulistas.

O Maracanã é o palco do jogo Fluminense x Atlético-MG. O estádio tem capacidade para 80 mil torcedores e promete receber bom público.

Já o Atlético-MG deve ter a seguinte escalação: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Bremer e Fábio Santos; Roger Bernardo, Yago e Elias; Cazares, Luan e Rafael Moura.

Com isso, o Fluminense deve ir a campo com: Julio César; Lucas, Renato Chaves e Léo; Marlon Freitas, Orejuela, Wendel e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado.

No Atlético-MG, o técnico Rogério Micale não poderá contar com o zagueiro Gabriel, poupado com dores. Com isso, surge a oportunidade para o jovem Bremer, que forma dupla com o experiente Leonardo Silva. Além disso, o Roger Bernando e Yago treinaram entre os titulares e devem herdar vagas de Adilson e Rafael Carioca, suspensos. Por fim, no ataque, Robinho e Fred permanecem no banco, assim, Luan e Rafael Moura seguem titulares.

''Estou esperando (oportunidade) desde que cheguei, dando meu máximo. Nas três, quatro partidas que atuei, fiz meu melhor. Espero ajudar meus companheiros a manter o bom desempenho fora de casa. Espero fazer uma bela partida e poder ajudar eles, se eu for entrar como titular ou como suplente'', disse Roger Bernardo.

Pela primeira vez no Brasileirão, o técnico do Fluminense, Abel Braga, conseguirá repetir a mesma escalação por duas rodadas seguidas, fato raro devido a lesões, suspensões e negociações. Para o jogo contra o Galo, havia a expectativa para os retornos do volante Douglas e do meia Sornoza, mas eles ainda não estão prontos, segundo Abel:

''Sornoza se encontra bem, mas, por vezes, sente o ritmo. Para este jogo, ainda não deve fazer parte do grupo. Se mantivermos os 11, seria a primeira vez (que repetimos o time) na rodada 21. É algo surreal'' - contou Abel, que falou sobre o confronto desta segunda: ''Atlético-MG foi bem no último jogo, vai vir aqui marcar alto. É um time qualificado, era um dos candidatos ao título, mas isso não significa nada. A gente tem tido bom rendimento. Estamos variando de sexto a décimo, mas atuamos de igual para igual. A tendência é de que os jogadores se soltem, o nosso coletivo começa a melhorar.''

No histórico de confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG leva vantagem sobre o Fluminense. Ao todo, foram 55 jogos, com 24 vitórias mineiras, 17 empates e 14 triunfos tricolores. Também, o Galo fez mais gols: 84 contra 66.

No primeiro turno da competição, pela segunda rodada, o Fluminense venceu o Atlético-MG, no Independência, por 2 a 1. Richarlison e Henrique Dourado marcaram para o Tricolor, enquanto Gabriel descontou.

Já o Atlético-MG voltou a vencer dentro de casa ao derrotar o Flamengo, no Independência, por 2 a 0. Fábio Santos e Rafael Moura marcaram os gols do jogo.

Na última rodada do Brasileirão, o Fluminense ficou apenas no empate sem gols contra o Santos, no Pacaembu.

Próximos na tabela de classificação, Fluminense x Atlético-MG fazem confronto direto de olho no G-6. O Tricolor é o 11ª colocado com 27 pontos, enquanto o Galo é 13º, com 26.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Atlético-MG ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no estádio da Maracanã, nesta segunda-feira (21), às 20h.