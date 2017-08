Jogo Fluminense x Vasco AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

INCIDENCIAS: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, jogo realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Fluminense 0 x 1 Vasco

45' Gustavo Scarpa cruza para Henrique Dourado, mas Paulão afasta o perigo

44' Nenê bate bem no canto, mas Júlio César faz boa defesa.

43' Nenê é puxado por Marlon na entrada da área. Falta para o Vasco

40' Werllington Silva cruza na área, mas Martín Silva fica com a bola

35' Scarpa tenta o lançamento para Léo, mas Madson afasta de cabeça

31' GOOOL DO VASCO!! Ramón. O jogador vascaíno chuta de longe e marca um golaço para o Vasco.

28' Vasco faz boa jogada pelo meio, mas Nenê erra

26' Marlon Freitas lança Lucas, mas está em posição irregular

24' Léo escapa da defesa do Vasco e toca para Orejuela, que perde tempo e chuta bloqueado.

20' Nênê chuta bem de direita e Júlio César defende. Na sobra, Andrés Ríos ajeita para Ramon chutar novamente, mas a bola bate na zaga do Fluminense e fica com Madson, que finaliza para fora

17' Scarpa recebe a bola na entrada da grande área e tenta o cruzamento, mas zaga do Vasco afasta

15' Nênê bate mal, na entrada da área e Fluminense afasta

15' Falta para o Vasco!! Nenê na cobrança

10' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Gilberto (machucado) e entra Madson

07' Gilberto cruzou na área, mas Andrés Ríos desperdiçou a chance.

05' Nênê tenta armar contra-ataque, mas é desarmado.

04' Lucas vai mais uma vez na linha de fundo, dessa vez cruzou para Henrique Dourado, mas o atacante do Fluminense não conseguiu dominar.

02' Lucas chega até a linha de fundo, desarmado e pede escanteio, mas o juiz marca tiro de meta para o Vasco.

00' COMEÇA O CLÁSSICO NO MARACA!

Preparados para o Hino Nacional

Times em campo!!

FLUMINENSE ESCALADO! J. César; Lucas, R. Chaves, Henrique e Léo; M. Freitas, Orejuela, Wendel e Scarpa; Wellington e Dourado.

VASCO ESCALADO! Martín, Gilberto, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Wellington, Mateus Vital, Wagner e Nenê; Andres Rios.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Fluminense x Vasco ao vivo, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Siga com a VAVEL Brasil!

Em relação ao time que enfrentou o Fluminense no primeiro turno, o Vasco tem seis mudanças. Na zaga, Anderson Martins e Ramon substituem Paulão e Henrique. No meio, Douglas que foi negociado com o Manchester City e emprestado ao Girona, da Espanha, dá vaga a Wellington. No quarteto ofensivo, três mudanças: Nenê (antes barrado), Wagner e Andrés Ríos. Somente Mateus Vital seguiu como titular.

Em relação ao time que enfrentou o Vasco no primeiro turno, o Flu teve quatro mudanças. No gol, Júlio César ganhou a vaga de Diego Cavalieri. Na zaga, Renato Chaves já retornou de lesão e recuperou a posição que foi ocupada por Nogueira. No meio, Marlon Freitas substituiu Douglas, que já está em transição e próximo de retornar. No ataque, Wellington Silva retornou de lesão e ocupa o lugar de Richarlison, que foi negociado com o Watford, da Inglaterra.

FIQUE DE OLHO: O experiente Nenê decidiu o clássico do primeiro turno com gol já nos acréscimos. Na ocasião, o jogador entrou no segundo tempo, já que tinha começado o clássico no banco de reservas.

FIQUE DE OLHO: A dupla Henrique Dourado e Gustavo Scarpa merecem atenção especial. O camisa 9 é o artilheiro do Brasileirão com 12 gols, enquanto o camisa 10 é o líder de assistências com 7 passes para gols. Contra o Atlético-MG, Scarpa deu dois passes para o Ceifador garantir a vitória do Flu.





UM TURNO DEPOIS: O Fluminense terá o retorno do meia Sornoza. Ainda sem condições de ser titular, o equatoriano que se recuperou de uma fratura no tornozelo estará como opção no banco de reservas, e segundo o técnico Abel Braga, pode jogar entre 15 ou 20 minutos.





UM MÊS DE INVENCIBILIDADE: A última derrota do Fluminense foi no dia 23 de julho, diante do líder Corinthians, no Maracanã. Desde então, foram seis jogos, três vitórias (uma pela Copa Sul-Americana) e três empates.





Por outro lado, o Fluminense vai se reencontrando na temporada. Depois da venda de Richarlison, o técnico Abel Braga vai repetir a escalação pela terceira vez seguida. O Flu não perde há seis rodadas e igualou a pontuação do Cruzeiro, primeiro time dentro do G-6.

O Vasco vive um momento de crise na temporada. Nesta semana, o técnico Milton Mendes foi demitido e Zé Ricardo foi contratado. Entretanto, o novo treinador não comanda o time diante do Fluminense.

Nos últimos seis jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Fluminense em cinco oportunidades. A última derrota foi no dia 1º de novembro de 2015. Essa derrota pesou na arrancada do Vasco no segundo turno, não conseguindo evitar o rebaixamento para a segunda divisão pela terceira vez na história.

Em 2017, Fluminense e Vasco já se enfrentam três vezes. Foram duas vitórias do Flu, ambos por 3 a 0, e apenas uma vitória do Vasco, por 3 a 2, no jogo do turno, em São Januário.

DUELO DE OPOSTOS: Fluminense e Vasco se enfrentam em momentos opostos. O Tricolor é o dono do 5º melhor ataque do Brasileirão, é o 3º time que menos perdeu e está há seis jogos sem perder, precisando de uma vitória para entrar no G-6. Já o Gigante da Colina, tem a 2ª pior defesa, é o 3º time que mais perdeu, não sabe o que é vencer há cinco jogos e está apenas dois pontos da zona do rebaixamento.