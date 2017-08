Jogo Londrina x Fluminense AO VIVO hoje pela Primeira Liga 2017

INCIDENCIAS: Jogo válido pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, a ser realizado no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná, às 19h30 (de Brasília).

ÁRBITRO: Jean Pieri Gonçalves Lima. Auxiliares: Leirson Peng Martins e Elio Nepomuceno de Andrade Jr; trio do Rio Grande do Sul.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe tudo sobre o jogo entre Londrina x Fluminense ao vivo no Estádio do Café, valendo pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga. A transmissão começará às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Concentração! “Pela frente, vamos enfrentar uma equipe como o Londrina que com certeza, vai querer demonstrar seu valor. Tem também a demonstração de respeito pelo adversário, o favoritismo é do Flu, mas tem que demonstrar dentro de campo, temos que nos concentrar no jogo e entrar ligado, pois eles vão fazer o máximo para nos eliminar. Temos que encarar da melhor forma e com o maior nível de concentração e seriedade possível”, declarou o goleiro Júlio César.

FALA, PROFESSOR! "Vamos jogar com o que temos de melhor. É uma competição muito importante. Vamos enfrentar um grande clube como é o Fluminense. Por isso que já convoco o torcedor para que esteja presente em campo, vá ver o jogo e nos incentive. É um jogo importante, decisivo. Uma oportunidade para o torcedor acompanhar”, disse Cláudio Tencati, técnico do Londrina. (Foto: Gustavo Oliveira/LEC) Jogo único! A vaga para semifinal do torneio será disputada em apenas um jogo. Em caso de empate, os semifinalistas serão conhecidos através de cobranças de pênaltis. O vencedor do confronto enfrentará Cruzeiro ou Grêmio na semifinal. INVICTO! O Londrina concluiu a primeira fase do torneio com 100% de aproveitamento. O Tubarão estreou fora de casa e derrotou o Figueirense por 1 a 0. Na segunda rodada, um novo triunfo contra um time catarinense: 1 a 0 diante do Avaí, novamente fora de casa. Fechando a fase classificatória, uma vitória sobre um rival regional carimbou a vaga do Tubarão paras as quartas de final: 2 a 1 sobre o Paraná, no Café.

Irregular! Atual campeão do torneio, o Fluminense estreou na edição 2017 da Primeira Liga com uma sofrida vitória diante do Criciúma. Na sequência, o Tricolor foi superado pelo Internacional, fora de casa, por 1 a 0. Já na terceira rodada, com uma equipe reserva, a equipe de Abel Braga apenas empatou em 1 a 1, com o Brasil de Pelotas, no Estádio Los Larios, em Duque de Caxias.

Em toda a história, Londrina e Fluminense só se enfrentaram em uma única vez. Na oportunidade, em amistoso disputado no Estádio do Café, o Tubarão levou a melhor por 3 a 0, no dia 11 de maio de 1977. Carlos Alberto Garcia, duas vezes, e Toninho, marcaram os gols do triunfo alviceleste.

Após quatro meses, a Copa da Primeira Liga está de volta! Nesta quarta-feira serão realizados os quatro jogos pela fase quartas de final.

