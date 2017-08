Londrina surpreende, elimina Fluminense e avança à semifinal Primeira Liga

INCIDENCIAS: Jogo válido pela fase quartas de final da Copa da Primeira Liga, partida realizada no estádio do Café.

ÁRBITRO: Jean Pieri Gonçalves Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Elio Nepomuceno de Andrade Jr, trio do Rio Grande do Sul.

Atual campeão da Copa da Primeira Liga, o Fluminense foi derrotado pelo Londrina na noite desta quarta-feira (30), no estádio do Café, por 2 a 0, e não defenderá o título na edição de 2017. Carlos Henrique marcou os dois gols que eliminou o Tricolor e garantiu o Tubarão na semifinal.

O Fluminense jogou mal outra vez. Com alguns titulares poupados, o time demonstrou falta de entrosamento e sofreu com a falta de criatividade do ataque. Na defesa, duas falhas resultaram em dois gols do Londrina.

Com a vitória sobre o Fluminense, agora o Londrina aguarda o vencedor entre Cruzeiro e Grêmio. Se for o time mineiro, a semifinal acontece neste próximo domingo (3), às 19h, no estádio do Café. Se der os gaúchos, a partida será na quarta-feira (6), às 21h45, no mesmo local.

Londrina aproveita falha da defesa do Fluminense e abre o placar em primeiro tempo de poucas chances

O primeiro tempo no estádio do Café foi ruim. O Fluminense teve mais posse de bola que o time da casa, mas em nenhum momento conseguiu construir uma boa jogada e levar perigo ao goleiro César. A melhor oportunidade tricolor surgiu aos 15 minutos quando Sornoza cobrou escanteio da esquerda e Henrique cabeceou para fora pelo canto.

O Londrina entrou em campo com três volantes e conseguiu anular o ataque do Fluminense. Na frente, não conseguiu criar nenhuma boa chance. Entretanto, aos 41 minutos, Carlos Henrique aproveitou a falha da defesa, ganhou dividida com o goleiro Júlio César e abriu o placar.

Foto: Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube

Londrina amplia, garante classificação e elimina atual campeão da Primeira Liga

No segundo tempo o nível da partida continuou baixo. O Fluminense voltou do intervalo com o time mais ofensivo, mas continuou sem criatividade e abusou dos cruzamentos.

O Londrina repetiu a tática do primeiro tempo e na primeira boa oportunidade ampliou o placar. Aos 33 minutos, Patrick Vieira cobrou escanteio pela esquerda, Germano aproveitou a falha de marcação e desviou sozinho na primeira trave, e Carlos Henrique aproveitou o rebote de Júlio César para balançar as redes pela segunda vez.

Após sofrer o segundo gol, o Fluminense tentou pressionar no desespero, mas foi o Londrina que quase marcou o terceiro aos 47 minutos em contra-ataque, mas Ayrton chutou cruzado para fora. Sem mais tempo, o Flu terminou eliminado e não defenderá o título da Primeira Liga na edição de 2017.