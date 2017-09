Fluminense paga parcela do Atibaia e aguarda documentação para regularizar atacante Robinho

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Na noite desta segunda-feira (4), o Fluminense quitou a parcela que devia ao Atibaia, de São Paulo, por Robinho. Com o pagamento já realizado, o atacante está liberado para ser registrado na CBF. O Tricolor tem até a próxima sexta-feira (8), quando se encerra o prazo de inscrições de atletas no Brasileirão.

Para registrar Robinho, o Fluminense aguarda chegar a documentação a ser enviada pelo Atibaia. O atacante, de 22 anos, se destacou pelo Figueirense na Série B e foi contratado por 2 milhões de euros (R$ 7,4 milhões de reais).

Com outros compromissos a honrar, o Fluminense havia pago apenas 65% da primeira parcela de 1 milhão de euros (R$3,7 milhões) ao Figueirense. Faltava apenas pagar os outros 35% referente ao Atibaia (350 mil euros ou R$ 1,3 milhão), que foi pago nesta noite. A rescisão do atacante com o clube paulista já foi publicada no BID.

Com isso, o planejamento do Fluminense é que Robinho fique à disposição de Abel Braga no domingo (10), contra o Vitória, em Salvador. O atacante deve começar no banco de reservas. Atualmente o Tricolor é o 9º colocado com 30 pontos, apenas um ponto atrás do Cruzeiro, primeiro time dentro do G-6.