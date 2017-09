Jogo Vitória x Fluminense AO VIVO online pelo Brasileirão 2017

FIQUE DE OLHO: Henrique Dourado é o artilheiro do Brasileirão - empatado com Jô, ambos com 12 gols. No primeiro turno, o 'Ceifador' balançou as redes contra o Vitória.

FIQUE DE OLHO: Neílton tem se destacado no Vitória e o rendimento cresceu desde a chegada de Vagner Mancini. O atacante é veloz e tem bom drible.

O técnico Vagner Mancini não poderá contar com Ramon e Yago. Por outro lado, o treinador confirmou que Fillipe Soutto e Patric serão titulares no meio de campo para manter a equipe ofensiva.

SAUDADES? Desde a saída de Richarlison para o Watford, da Inglaterra, o Fluminense diminuiu o número de finalizações. O atacante era o vice-artilheiro do Flu na temporada e o líder de assistências - posto assumido recentemente por Gustavo Scarpa.

O técnico Abel Braga terá o retorno de Douglas, que ficou lesionado por três meses, e o reforço de Robinho, que foi contratado em agosto e foi relacionado pela primeira vez. O atacante é a esperança para suprir a ausência de Richarlison.

Já o Vitória não sabe o que é vencer o Fluminense desde 2014, quando conseguiu superar o Tricolor por 3 a 1, no Barradão. Desde então foram três jogos, dois empates e uma vitória do Flu. Na última vez que se enfrentaram no Barradão, o jogo terminou empatado sem gols.

O Fluminense não sabe o que é vencer o Vitória no Barradão desde 2010, quando na época brigava pelo título do Campeonato Brasileiro - que viria a conquistar meses depois. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 1.

No primeiro turno, o Fluminense venceu o Vitória por 2 a 1, em partida realizada no Maracanã. Na ocasião, Henrique Dourado e Richarlison marcaram os gols do Flu.





Por outro lado, o Fluminense ficou um mês invicto - foram seis jogos e três vitórias - mas perdeu para a invencibilidade para o Vasco na 21ª rodada.

Nos últimos seis jogos com Mancini no comando, o Vitória venceu quatro e perdeu apenas um. O rubro-negro vem de uma sequência de dois triunfos fora de casa - contra Corinthians e Coritiba, respectivamente.

Em recuperação no Campeonato Brasileiro desde a chegada do técnico Vagner Mancini, o Vitória recebe o Fluminense que ainda sonha com a vaga no G-6.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Vitória x Fluminense, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rola às 16h (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!