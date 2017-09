Fluminense faz alterações na lista e três atletas são inscritos na Sul-Americana

Google Plus

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense apresentou na manhã desta terça-feira (12) três novidades na lista de inscritos na Sul-Americana. Para o jogo contra a LDU, na próxima quinta (14), no Maracanã, o técnico Abel Braga terá a disposição os atacantes Wellington Silva, Robinho e Romarinho, que entraram nas vagas de Mascarenhas, Calazans e Richarlison.

Richarlison deixou a lista por ter sido vendido ao Watford, da Inglaterra, enquanto Calazans saiu por lesão e Mascarenhas por opção do técnico Abel Braga. O jovem lateral-esquerdo perdeu espaço após a contratação de Marlon.

Contratados em agosto, Robinho e Romarinho foram inscritos e são as novidades. Já Wellington Silva retorna à lista depois de ter sido retirado devido a negociação com o Bordeaux, da França. Como não passou no teste médico, retornou ao Tricolor e a negociação não foi concluída.

Entre as oitavas e semifinal, cada clube pode fazer quatro alterações na lista de inscritos. Caso avance, o Fluminense só pode fazer mais uma mudança. Richard, outro contratado em agosto, não foi inscrito - o Flu não quis queimar todas as alterações ainda possíveis e optou por guardar uma para algum caso de emergência.

O Fluminense enfrenta a LDU, na próxima quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Maracanã, pela oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo da volta será no dia 21, no estádio Casa Blanca.

Confira a lista de inscritos do Fluminense:

1 - Marcos Felipe

2 - Lucas

3 - Henrique

4 - Renato Chaves

5 - Pierre

6 - Wendel

7 - Marquinho

8 - Douglas

9 - Henrique Dourado

10 - Gustavo Scarpa

11 - Marlon

12 - Diego Cavalieri

13 - Nogueira

14 - Reginaldo

15 - Léo

16 - Renato

17 - Robinho

18 - Orejuela

19 - Romarinho

20 - Sornoza

21 - Pedro

22 - Júlio César

23 - Marcos Junior

24 - Frazan

25 - Marlon Freitas

26 - Mateus Norton

27 - Peu

28 - Matheus Alessandro

29 - Luquinhas

30 - Wellington Silva