Jogando a vida, Fluminense encara o São Paulo, pelo Brasileiro Sub-20

Após dois empates seguidos, o Fluminense joga contra o São Paulo a sua chance de avançar a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com cinco pontos conquistados, o tricolor carioca está em 3º lugar no Grupo F e necessita dos três pontos para chegar vivo na última rodada, contra a Chapecoense, já eliminada, fora de casa. Por sua vez, o tricolor paulista é o líder do grupo, com nove pontos, e precisa apenas do empate para assegurar a vaga em uma das semifinais do torneio. Os dois primeiros se classificam para a fase final.

Nas duas últimas rodadas do grupo, o Fluminense fez confronto direto contra o Cruzeiro e empatou os dois jogos por 1 a 1, resultados que não foram tão bons para o clube carioca, já que a distância entre as equipes se manteve em três pontos, com dois jogos a serem realizados. Já pelo lado paulista, a equipe do Morumbi enfrentou a Chapecoense nas duas últimas rodadas, venceu as duas partidas por 2 a 0 e tornou líder isolado do grupo.

Anteriormente marcada para as Laranjeiras, às 15h, a partida acontecerá no Estádio Giulite Coutinho, às 19h15, em Mesquita - RJ, à pedido da ESPN.