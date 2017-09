Fluminense anuncia acerto com nova patrocinadora até fim do ano e estreia será contra LDU

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense anunciou na tarde desta quarta-feira (13) o acerto com uma nova patrocinadora até o fim do ano. A rede de laboratório Lafe vai estampar a marca no peito, entre o escudo do Flu e o símbolo da Under Armour, e a estreia já será nesta quinta-feira (14), contra a LDU, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana.

"Estamos felizes em anunciar a Lafe como nossa nova patrocinadora. O Fluminense pensa em projetos modernos, assim como fazem muitos clubes da Europa, e a chegada da Lafe e toda a sua expertise em análises clínicas é um progresso para o clube. Empresas que possuem métodos avançados de estudos para auxiliar nas questões médicas e fisiológicas só agregam ao nosso trabalho. Muito além da exposição de marca, estamos construindo uma verdadeira aliança estratégica, ampliando o trabalho científico que já vem sendo realizado pelo Departamento Médico do Fluminense no monitoramento da saúde dos nossos atletas", disse o Dr. Michael Simoni, diretor de saúde do Fluminense, no site oficial do clube.

Os laboratórios Lafe são especializados em exames de análise clínica. São 34 unidades no Rio de Janeiro, sendo 21 delas localizadas na capital. Pelo acordo, válido a princípio até o fim de 2017, sócios do clube e sócios do futebol terão direito a 15% de desconto sobre a Tabela A da Lafe, em caso da realização de exames de sangue através da empresa, e na hipótese do sócio não ter plano de saúde ou não ter o serviço incluído no seu plano de saúde. Para isso, basta apenas apresentar a carteirinha de associado oficial.

"Agradecemos à Lafe pela confiança em nosso trabalho. A reestruturação da equipe comercial já obteve resultado importante e ainda trará mais benefícios ao clube", disse Marcus Vinícius Freire, diretor executivo geral do Fluminense, ao site oficial do clube.