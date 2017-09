Fluminense consegue adiantar segunda parcela de Richarlison e começa pagar atrasados

Google Plus

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Na tarde desta quarta-feira (13) o Fluminense conseguiu adiantar a segunda parcela da venda do atacante Richarlison e começou a quitar os três meses de direitos de imagem atrasados aos jogadores. A expectativa é que tudo seja resolvido até quinta-feira (14), antes do jogo contra a LDU, no Maracanã.

O Fluminense estava devendo R$ 5,1 milhões aos jogadores. O clube lucrou R$ 23 milhões com a venda de Richarlison ao Watford, da Inglaterra, mas os ingleses pagariam parcelado e a segunda parcela estava prevista para 2018. Porém, o clube conseguiu adiantar o pagamento.

Entretanto, apesar dos R$ 11,5 milhões que teria direito, o clube receberá uma quantia menor, já que a antecipação será feita por uma instituição financeira que cobrará juros. O pagamento dos atrasados era uma promessa do presidente Pedro Abad.