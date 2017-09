Apesar das derrotas nas finais, Fluminense leva vantagem no histórico contra LDU

Foto: Getty Images

Após oito anos, o Fluminense reencontra a LDU na noite desta quinta-feira (14), às 19h15 (de Brasília), no Maracanã, pela oitavas de final da Copa Sul-Americana. Justamente por essa competição, em 2009, o Tricolor sofreu uma de suas maiores derrotas na história do clube e os equatorianos se firmaram como principal algoz.

Apesar das derrotas nas finais da Libertadores e Sul-Americana, em 2008 e 2009 respectivamente, o Fluminense leva vantagem na história do confronto. Foram seis jogos entre as equipes, sendo três vitórias do Tricolor, contra duas dos equatorianos e um empate. Porém, no fim das contas, o time de Quito terminou campeão duas vezes.

Outro ponto positivo para o Fluminense no confronto direto é que nunca na história tropeçou para a LDU jogando no Maracanã, enquanto o time equatoriano já empatou em Quito - justamente no primeiro duelo.

Com toda essa história envolvendo o duelo, quis o destino que Fluminense e LDU se encontrassem mais uma vez, novamente pela Copa Sul-Americana, mas desta vez pelas oitavas de final. Não vale taça, mas ninguém quer perder. Para os tricolores, é a chance de uma revanche. Pensando nisso, a VAVEL Brasil recorda os jogos entre as equipes.