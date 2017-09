Jogo Fluminense x Liga de Quito AO VIVO online na Copa Sul-americana 2017 (0-0)

Google Plus

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Fluminense x Liga de Quito ao vivo no Maracanã, valendo pela oitavas de finais da Sul-americana 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h15, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Árbitro: Júlio Quintana (PAR)

Provável escalação do Fluminense: Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Nogueira, Marlon (Léo); Orejuela, Douglas, Wendel; Gustavo Scarpa, Wellington Silva, Dourado

Provável escalação da LDU:

Leonel Nazareno; John Narváez, Horacio Salaberry, Lucas Tagliapietra e Aníbal Chalá; Anderson Julio, Jefferson Intriago, Edson Vega e José Cevallos; Juan Anangonô León e Hernán Barcos.

Técnico: Pablo Repetto.

Já a LDU: Na primeira fase, passou pelo Defensor, mas teve que buscar a vitória por 2 a 1 em Montevidéu, após empatar em 2 a 2 no jogo de ida, em Quito. Na fase seguinte, classificação nos pênaltis contra o Bolívar (1 a 0 na ida, 0 a 1 na volta).

Para chegar as oitavas, o Fluminense eliminou sem maiores problemas o Liverpool, do Uruguai, e a Universidad Católica, do Equador.

O palco é novamente o Maracanã, mas desta vez o duelo é válida pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A promessa é de casa cheia.

A hora do reencontro chegou. Nesta quinta-feira, às 19h15, o Fluminense tem a chance de enfrentar a LDU, seu algoz nas finais da Libertadores, em 2008, e Sul-Americana, em 2009, pela primeira vez após os respectivos vice-campeonatos.